El registro de los PERTE desata el caos entre ministerios y señalan a Hacienda

El Ministerio de Hacienda sorprendió la pasada semana publicando la orden para la creación del registro de empresas interesadas en los proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica (PERTE). Según varias fuentes, ya no se esperaba este registro, recogido en la ley que regula el Plan de Recuperación y cuyo plazo terminó en marzo del pasado año. Es decir, la orden se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con casi un año de retraso y ha provocado un mar de dudas entre los ministerios de los que dependen los PERTE ya anunciados. Además, el registro sigue sin estar disponible online y fuentes del Ministerio descartan dar una fecha para que sea público en la web de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Según la orden de Hacienda, son los ministerios responsables de cada PERTE los que tienen que comunicar a la IGAE cuáles son las empresas interesadas en cada uno de ellos. Sobre el momento en que las compañías deben comunicar su interés, desde el departamento que dirige María Jesús Montero precisan que "dependerá de cada PERTE en concreto y de las medidas o proyectos que contemple". También hay división de opiniones entre diferentes carteras. Algunos ministerios, como el de Industria, Comercio y Turismo, consideran que no podrán comunicar ese interés hasta que se publiquen las convocatorias y, otros, comentan que no podrán hacerlo hasta que el registro esté en marcha. No obstante, desde Hacienda añaden que mientras no se active el registro, la información de las empresas "se proporcionará en un fichero con la estructura y formato que se publique en el sitio web de la Intervención General de la Administración del Estado".

Preguntados sobre si el proceso de registro de empresas es sencillo, tanto el Ministerio de Asuntos Económicos, como el de Transición Ecológica remiten a Hacienda que, a su vez, insiste en que ese procedimiento es responsabilidad de cada ministerio. Así, esta herramienta que se concibió como un elemento añadido de transparencia en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se ha convertido en un nuevo quebradero de cabeza para los distintos departamentos que ya han aprobado algún PERTE.

El registro de empresas interesadas en los PERTE (REPERTE) incluirá, según Hacienda, la inscripción de todas las entidades, públicas o privadas, cualquiera que sea su naturaleza jurídica o ámbito territorial y que hayan sido acreditadas por algún departamento ministerial como interesadas en un PERTE aprobado por acuerdo de Consejo de Ministros. Se creará en dos fases: una primera, de acreditación, en la que los ministerios competentes en cada uno de los PERTE establecerán las condiciones técnicas, económicas y jurídicas exigibles, recibirán las solicitudes de los interesados, las valorarán y acordarán o denegarán la acreditación; y una segunda fase, la de inscripción, en la que los ministerios comunicarán las resoluciones de acreditación adoptadas a la IGAE a efectos de su inscripción en el registro estatal. Es decir, que los ministerios deberán cribar qué empresas aparecen finalmente como interesadas.

Hasta el momento, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a seis PERTE. El primero fue el del impulso al vehículo eléctrico y conectado, después, el de salud de vanguardia, el de energías renovables, el agroalimentario, el de la nueva economía de la lengua y, recientemente, el de economía circular. Sin embargo, las convocatorias de estos proyectos estratégicos están tardando más de lo que inicialmente se esperaba. Según Ignacio Niño, senior advisor de EY para Fondos Europeos, cree que "el problema es que se generaron unas expectativas exageradas para el primer año (del plan), pero el que tenga que haber un proceso largo para aprobar convocatorias innovadoras y ambiciosas es lógico y comprensible. Debería haberse explicado mejor que lanzar grandes convocatorias para empresas es un proceso largo y complejo".

Una de las convocatorias más esperadas es la referente al impulso de la industria automovilística, dentro del PERTE del vehículo eléctrico. Esta lleva varias semanas "en los últimos trámites administrativos" pero el sector está siendo crítico con el Ejecutivo, porque esperaban mayor agilidad. En contraste, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmó en el último Consejo de Ministros que la primera convocatoria del PERTE de economía circular se aprobaría durante esta semana. Niño cree que "la tramitación de algunas convocatorias es complicada sobre todo cuando implica ayudas a empresas y son novedosas. Cuando estas son semejantes a otras ya publicadas previamente, su tramitación es más sencilla y los plazos más cortos”. Por ello, opina que sería posible que las convocatorias anunciadas por Ribera se publiquen antes que las del vehículo eléctrico.

El objetivo del Gobierno es publicar convocatorias y licitaciones relativas al Plan de Recuperación por valor de 24.000 millones de euros en el primer semestre, una cifra que desde EY consideran "muy ambiciosa". De hecho, según cálculos de Invertia, hasta febrero todavía quedaban pendientes convocatorias por valor de 19.000 millones de euros, por lo que los próximos meses son claves para cumplir con la previsión de Moncloa. Además, el Gobierno prepara una adenda al Plan de Recuperación cuyo envío a Bruselas se ha acelerado en los últimos días, para acceder a los préstamos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia. En este sentido, en la segunda mitad del año, el Ejecutivo debería replantar objetivos e hitos a cumplir con el Plan.