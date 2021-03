Pensión no contributiva de invalidez: estos son los requisitos para cobrarla 

Las pensiones no contributivas están pensadas para aquellos ciudadanos que no hayan cotizado durante el mínimo de años requeridos para optar a las contributivas. Una de estas modalidades es para los que hayan alcanzado la jubilación sin tener derecho a tales prestaciones, pero con una insuficiencia de recursos que les permita vivir. Por otro lado las pensiones no contributivas de invalidez, como establece su nombre, se dirige a quienes sufran de una incapacidad que les impida cobrar lo suficiente para mantener su nivel de vida.

Además de la prestación, los beneficiarios de la pensión no contributiva de invalidez gozarán de asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios. El primer requisito es la carencia de ingresos suficientes, que en 2021 marca el límite en 5.639,20 euros anuales.

Si los beneficiarios conviven solo con su cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado, la cifra cambia: 9.586,64 euros si hay dos convivientes, 13.534,08 euros si hay tres y 17.481,52 euros si son cuatro. En caso de que los parientes consanguíneos sean alguno de los padres o hijos, el límite de las rentas anuales aumenta aún más: 23.966,60 euros si son dos, 33.835,20 euros si son tres y 42.703,80 euros si son cuatro.

Requisitos

Los requisitos específicos para pedir la pensión no contributiva de invalidez son los siguientes: tener entre 18 y 65 años, haber residido en España cinco años, dos de los cuales deben haber sido consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud, y tener una discapacidad igual o mayor al 65%.

Esta pensión no es compatible con la pensión no contributiva de jubilación, con las Pensiones Asistenciales (PAS) y con los Subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos, así como con la condición de causante de la Asignación Familiar por Hijo a Cargo con Discapacidad. Por otro lado, esta pensión no excluye que el beneficiario pueda realizar una actividad laboral compatible con su discapacidad y que no represente un cambio en su capacidad real de trabajo, independientemente de que sea lucrativa o no.

Los beneficiarios de la pensión no contributiva pueden esperar recibir 5.639,20 euros íntegros anuales en 2021 divididos entre 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias. Si en la misma unidad familiar hay varios beneficiarios de pensiones no contributivas, estas se reducirán a 4.793,32 euros para cada uno si son dos y a 4.511,36 si son tres.