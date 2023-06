El sector financiero se abre a la IA con el foco puesto en la protección de los datos.

Microsoft y Plaiground, la unidad especializada en inteligencia artificial (IA) de Minsait (Indra), han mostrado a los expertos en banca cómo esta tecnología puede transformar el sector para hacerlo más abierto y automatizado, según ha explicado la firma tecnológica española tras la celebración del encuentro 'IA is now', en el que, a su juicio, ha quedado patente que las entidades financieras se están abriendo a la adopción de la IA con el foco puesto en la protección de los datos.

En el encuentro, Minsait y Microsoft han mostrado al sector cómo los nuevos modelos de IA generativa incorporan parámetros de "escalabilidad o seguridad y responsabilidad ética" que suponen un "punto de inflexión" para prestar nuevos servicios y lograr "grandes rendimientos". Según datos de Minsait, el 80% de los bancos son "conscientes del enorme potencial" que tiene la IA para el sector y la mayoría de las entidades financieras ya implementan esta tecnología para mejorar la gestión del riesgo y generar nuevos ingresos a través de productos y servicios "innovadores", al tiempo que también han constatado el valor de esta tecnología para identificar fraudes fácilmente.

La IA ahorrará en los costes de atención a clientes

En ese sentido, Minsait también ha apuntado que los nuevos asistentes basados en IA (como ChatGPT, por ejemplo) podrán ahorrar hasta el 30% de los costes referidos a la atención de los clientes y que en Estados Unidos ya hay 'chatbots' (asistentes virtuales) que gestionan alrededor de 50 millones de peticiones de clientes al año dentro del sector bancario.

"El secreto está en la democratización de la tecnología. Todos hemos utilizado alguna vez capacidades de IA para resolver determinadas casuísticas de negocio. Pero ahora, esa tecnología es accesible a todo el mundo, con lo que aumenta exponencialmente la capacidad de acceder a soluciones tecnológicas e ideas diferenciales en cada uno de los sectores de actividad", ha valorado el director de Desarrollo de Negocio de Servicios Financieros de Minsait, Sergio Chico.

La IA responderá las "altas expectativas" de los clientes

Durante el encuentro, la directora de sector Financiero y Seguros de Microsoft en España, Silvia Hernández, ha explicado que la IA generativa supone "una gran oportunidad" para responder a las "altas expectativas" de los clientes bancarios, que, en su opinión, "cada vez demandan experiencias más digitales, más contextuales y personalizadas". "La IA tiene un impacto directo en pilares fundamentales, como la productividad y la automatización de los centros operativos de los bancos, la transformación de los 'call centers' y las redes de sucursales", ha valorado.

En tanto, los responsables de Alianzas y Estrategia Digital de Microsoft en España, Susana Martínez y David Suz, han hecho hincapié en las ventajas de la IA para la banca. En primer lugar, aunque se ha producido una adopción masiva del modelo fundacional (OpenAI), han resaltado que es "importante" diferenciarlo de Azure OpenAI Service, donde los modelos de IA propuestos se encuentran en la nube de Microsoft.

Además, los datos propios de cada cliente se rigen bajo el lema "tus datos son tus datos", por lo que los mismos no se utilizarán para el reentrenamiento de la máquina, ni para compartir aprendizajes derivados, por lo que prima "un uso ético y responsable" de la tecnología. Asimismo, Martínez ha indicado que en solo un año las inversiones privadas en IA se han doblado y que desde 2014 se ha multiplicado por cinco la investigación para avanzar en una IA "transparente y legítima".

"Estamos ante la punta del iceberg de lo que está por venir. Los modelos de inteligencia artificial están evolucionando a una velocidad vertiginosa y nos permiten generar respuestas ante problemas muy complejos que hasta la fecha no habían podido ser resueltos, así como hacernos preguntas que hasta la fecha ni habíamos imaginado", ha valorado.

Desafíos del sector bancario

No obstante, los expertos presentes en 'IA is now' han manifestado su preocupación por asuntos como la confidencialidad de la información o la regulación, algo "especialmente clave" en el sector "para la permanencia e implementación de este tipo de sistemas en el mundo financiero", según ha destacado el director de Servicios Financieros de España en Minsait, Luis Romero.

En esa línea, el director de Data, Analytics and RTech de Abanca, Jorge García Romarís, ha remarcado la necesidad de fortalecer la normativa para asegurar el uso de una IA responsable y ha mencionado otras cuestiones como el precio o la escalabilidad. "Es indudable la aplicación que este tipo de sistemas van a tener para el negocio o el lugar de trabajo del empleado. Pero, al final, su avance va a depender mucho del coste que suponga implementar estos modelos o su integración con el resto de sistemas", ha opinado.

Sobre ello, la directora de IA y Data en Servicios Financieros de Minsait, Natalia Clavero, ha apuntado que "hay muchos modelos de IA" y que es necesario "entender muy bien la necesidad planteada por los clientes" para saber cuál es el más adecuado a su negocio. Así, ha señalado que su implementación no puede estar al margen de la normativa, que ya está velando porque la IA sea "ética y justa". Por ejemplo, recordó la experta, iniciativas como RAIL, framework de adopción de Inteligencia Artificial desarrollado por Microsoft y Minsait, "incentivan a compañías, instituciones y entidades al uso responsable, ambicioso, integrado y organizado de la IA".