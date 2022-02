La segunda oportunidad de la energía nuclear: "Optaríamos a bonos verdes".

La propuesta final que ha presentado este miércoles la Comisión Europea tiene el objetivo de clasificar la energía nuclear como "energía verde" en aquellas empresas que cumplan determinados objetivos que van en línea con el desarrollo sostenible, no ha dejado indiferente a nadie. Una propuesta que sin duda echa un cable a una energía cada vez más engullida por las renovables, que son la apuesta de la mayor parte de los países europeos. Un modelo que pretende distinguir las tecnologías sostenibles de las que no lo son para orientar las inversiones en la transición ecológica. Sin embargo, la idea de calificar a la 'nuclear' como 'verde' no ha tenido el mismo impacto en todas las naciones que conforman la Unión. Según la CE, la propuesta busca que el daño al sector nuclear sea el mínimo durante la transición energética, y con esta etiqueta, países como Francia y Holanda se agarran a la medida para paliar las pérdidas económicas y aprovechar esta segunda oportunidad.

Distinto es el caso de España, que al margen de que se siga invirtiendo en este tipo de energía, no ha visto con buenos ojos la propuesto de la Unión Europea. Tanto es así, que en respuesta a este borrador de taxonomía verde, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha recalcado que "independientemente de que puedan seguir acometiéndose inversiones en una u otra, consideramos que no son energías verdes ni sostenibles".

Con todo, la propuesta de la UE ha sido recibida como 'un espaldarazo' en el sector de la energía nuclear de España: "Que Europa proponga esa etiqueta verde es un reconocimiento a algo que veníamos diciendo desde hace tiempo y nos permite tener un mejor acceso a la financiación. Este sector está haciendo un gran esfuerzo por adaptarse a los objetivos de desarrollo sostenible de 2050", dice Ignacio Araluce, presidente y portavoz de Foro Nuclear, una asociación que desde 1962 representa los intereses de la industria nuclear española. Araluce insiste en que esta declaración europea demuestra que la energía nuclear no emite CO2 y que puede formar parte de la transición energética.

A pesar de que el ministerio de Ribera cree que la energía nuclear juega un papel necesario en la transición ecológica, no apoya la etiqueta verde: "España es firme defensora de la taxonomía verde [...] para lograr la descarbonización de la economía y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Dentro de ese objetivo, admitir la nuclear y el gas natural como parte de la taxonomía verde europea supondría un paso atrás", defienden.

Desde Foro Nuclear ven algo confusa la postura del Gobierno: "Nosotros mismos estamos a favor de las energías renovables, pero el propio Ministerio dice que somos necesarios en la transición ecológica. Si esto es así y de verdad jugamos un papel, hay que ayudar en todo lo posible a que esto se produzca". Araluce asegura que con esta propuesta de la UE no hay ningún cambio en el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas, que comienza en 2027 y termina en 2035. Sin embargo, sí que valora de forma positiva la iniciativa europea y explica a La Información en qué se puede ver beneficiado el sector si adquiere este 'título': "Si la energía nuclear tiene la taxonomía verde puede optar a bonos verdes y tener una financiación más barata. Además, podremos acceder a una mayor financiación privada gracias a esta etiqueta". Aún así, reconoce, hay muchos puntos que deben negociar del borrador de la CE.

Araluce cree que hay un alto nivel impositivo y confía en que se reduzca para que puedan coexistir con las energías renovables durante la transición energética. En otros países, como Francia o Finlandia, han celebrado la propuesta de la UE, y es que es algo que ya habían demandado junto a otros 9 países de la comunidad europea. Según el país galo, "el aumento de los precios de la energía también ha demostrado lo importante que es reducir nuestra dependencia energética de terceros países lo más rápidamente posible" y creen que con esta nueva calificación se pueden combatir futuras y posibles crisis de abastecimiento al mismo tiempo que se fomentan y se potencian las energías renovables.