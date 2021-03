El SEPE recupera tras una semana del ciberataque, el servicio de cita previa 

El sistema informático del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sigue sin funcionar con normalidad una semana después del 'ciberataque' que sufrió y que paralizó los trámites 'online'. No obstante, se han recuperado ya algunos servicios que presta el organismo, entre ellos la presolicitud de prestación individual y la cita previa, a los que se irán incorporando de manera paulatina el resto de servicios que presta el SEPE a ciudadanos y empresas

Los expertos informáticos del Centro Criptológico Nacional, del propio SEPE y de la Secretaría General de la Administración Digital continúan trabajando para devolver el servicio informático del SEPE a la normalidad lo antes posible y con la máxima seguridad. Al entrar en la web del SEPE, al usuario le salta el aviso de que el organismo está siendo objeto de un "incidente de seguridad durante el cual se ha visto afectada la disponibilidad de sus sistemas de información y comunicaciones". "Las primeras actuaciones urgentes efectuadas se han producido con la mayor celeridad posible y con el objetivo principal de contener el incidente, aislar y, por tanto, mitigar su impacto en los sistemas del SEPE", explica el organismo, según informa Europa Press.

Actualmente el SEPE está trabajando con el objetivo de restaurar los servicios prioritarios lo antes posible, entre los que se encuentra su sede electrónica. Para tranquilidad de los usuarios, el organismo recuerda que los plazos de solicitud de las prestaciones se ampliarán en tantos días como estén fuera de servicio las aplicaciones y que, en ningún caso, esta situación afectará a los derechos de los solicitantes de prestaciones. De la misma manera, no es necesario renovar la demanda de empleo. Se renovará automáticamente o se podrá renovar una vez restablecido el servicio sin pérdida de derechos.

Hace justo una semana, el servicio informático del SEPE fue infectado con un 'ransomware', un software malicioso que tiene la capacidad de cifrar archivos y bloquear ordenadores con la idea de obtener dinero a cambio de devolver el funcionamiento normal al sistema. A raíz de la situación del SEPE, CSIF ha expresado este martes su preocupación por el cierre de nómina de este mes para las nuevas prestaciones que no se han podido gestionar a través del sistema informático.

El sindicato ha señalado que los sistemas todavía no se encuentran todavía al 100% en su funcionamiento y advierte de que la puesta en marcha de dichos sistemas es "muy dispar" en función de las distintas provincias. "Como consecuencia de esta situación, la plantilla del SEPE no ha podido gestionar las prestaciones durante estos días de parón; todas las solicitudes nuevas se han cumplimentado a mano y aún no se han podido volcar los datos en los sistemas informáticos para poder realizar la gestión y aprobación de las mismas", avisa CSIF. La organización ha mostrado además su preocupación por el volumen de trabajo acumulado a lo largo de esta semana y por la "complejidad" que supondrá cerrar la nómina del desempleo de este mes, incluyendo las prestaciones solicitadas a lo largo de estos días.