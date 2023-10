Voy a solicitar un préstamo personal: ¿cuáles son los gastos asociados?.

Un préstamo personal es un producto bancario a través del que se puede obtener financiación. En concreto, se caracteriza porque permite financiar la adquisición de bienes duraderos y suelen ser más fáciles de obtener que un préstamo hipotecario, pero resultan más caros porque los intereses que hay que pagar al banco son más elevados. Antes de firmar la documentación, es importante conocer los gastos asociados a este movimiento financiero. Los bancos puede cobrar comisión de apertura o gastos por el estudio de riesgos.

Antes de formalizar un préstamo personal, el banco analizará la capacidad del solicitante para cumplir con las obligaciones de pago y también deberá entregar las condiciones de la oferta para que el cliente pueda decidir si le interesa o no. En caso afirmativo, se formalizará a través de un contrato, que recogerá los derechos y obligaciones del deudor y del banco. Y a través de este documento ambas partes se comprometen a cumplir las condiciones.

En el contrato de contratación se deberán especificar la cantidad que se presta y las cuotas periódicas que el deudor deberá pagar. En esas cuotas se incluyen los intereses, comisiones y gastos conforme a las condiciones pactadas. La contratación de un préstamo personal lleva consigo una serie de gastos que conviene estudiar antes de decidirse por una oferta.

Qué tipo de comisiones puede cobrar el banco por un préstamo

En primer lugar, se podrá aplicar la comisión de estudio que permite cubrir los costes por el análisis de los riesgos de la operación. El Banco de España (BdE) explica que suele ser un porcentaje sobre el importe solicitado. Se trata de un coste gastado incluso antes de contratar el préstamo. No obstante, si la entidad no concede finalmente la financiación, no podrá cobrar esta comisión. Sí los gastos originados por la intervención de otras personas o empresas, si así estuviera pactado.

Una vez contratado el préstamo personal, también se podrá aplicar la comisión de apertura, que cubre los trámites realizados para formalizar el contrato. En este caso, también suele ser un porcentaje sobre la cantidad que se presta y se suele pagar de una vez cuando se firma la operación.

Además, mientras que el préstamo continúe vigente, es posible que se apliquen otros gastos, siempre que así haya quedado reflejado en el contrato. Por una lado, existe la comisión por modificación de condiciones o por cambio de garantías. Si aplicará si el deudor pacta con el banco la modificación de alguna de las condiciones y cubrirá los trámites para la modificación y el análisis de los riesgos que la modificación puedan suponer. Por otra parte, otro gasto que se puede aplicar es el de reclamación de posiciones deudoras. Es decir, si el deudor deja de pagar, el banco realizará gestiones para la recuperación de los impagos y cobrará los costes derivados de dichas gestiones.

Cuáles son los gastos por cancelación de un préstamo

Otra de las condiciones que se pactan en el contrato es la vigencia del préstamo, pero el deudor puede cancelarlo o reembolsarlo de forma anticipada. En ese caso, se podrá aplicar la compensación por cancelación o reembolso anticipado, aunque para esta comisión se exige ciertos requisitos.

En primer lugar que se produzca en un período en el que el tipo deudor sea fijo y hasta el 1% del importe reembolsado -si el período restante entre el reembolso anticipado y la terminación del crédito es superior a un año- o hasta el 0,5% del importe reembolsado anticipadamente -si ese período es inferior al año-. Además, la compensación "nunca rebasará el importe del interés que habría pagado durante el período de tiempo comprendido entre el reembolso anticipado y la fecha pactada de finalización del crédito", recuerda el BdE.