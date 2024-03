ONCE

Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE: cupones a 5 euros y 17 millones de premio

El 19 de marzo se ha convertido en una fecha emblemática en España, no solo por la celebración del Día del Padre sino también por el esperado Sorteo Extra dedicado a esta ocasión. La ONCE pone a la venta estos décimos a un precio accesible de 5 euros, ofreciendo así la posibilidad de celebrar este día y alcanzar un premio millonario que puede alcanzar os 17 millones de euros. La compra de estos décimos se puede realizar tanto en los puntos de venta autorizados repartidos por todo el país como a través de Internet, específicamente en JuegosONCE, la plataforma oficial de la organización.

Estos son los premios que puedes ganar

1 premio de 17.000.000 euros a las cinco cifras y serie.

99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.

900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras.

9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras

90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras.

900.000 premios de 5 euros a la última cifra.

Cómo participar en el sorteo del Día del Padre

Hasta este domingo puedes adquirir tu boleto a todos los vendedores oficiales de la ONCE. Además, puedes hacerlo por Internet a través de la web JuegosONCE, que es la única web oficial de venta de los productos de lotería de la ONCE. Para hacer tu compra por Internet tienes hasta las 21 horas de este 19 de marzo.

Dónde puedes cobrar tu premio del Extra del Día del Padre

Adquirir un cupón para el Sorteo Extra del Día del Padre es un proceso sencillo. Los interesados tienen hasta las 21 horas del 19 de marzo para realizar su compra online, un método que se ha popularizado por su comodidad y seguridad. Para quienes prefieren la modalidad presencial, aún tienen oportunidad de adquirir su boleto a través de los vendedores oficiales de la ONCE hasta este martes. En caso de resultar afortunado, el cobro del premio varía según la modalidad de compra: los premios ganados a través de JuegosONCE se acreditan directamente en la cuenta virtual del usuario, mientras que los adquiridos de forma presencial pueden ser cobrados en los centros de la ONCE o en entidades bancarias autorizadas.

El Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE no es solo una celebración tradicional que coincide con una fecha significativa en España, sino también una oportunidad para contribuir a una causa noble. Año tras año, este evento atrae a miles de participantes que, además de aspirar a premios significativos, valoran el impacto positivo de su contribución. Con un precio accesible por décimo y varias modalidades para participar y cobrar premios, este sorteo se presenta como una opción atractiva para celebrar el Día del Padre, al tiempo que se apoya a la labor fundamental de la ONCE en la sociedad española.