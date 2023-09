Los talleres aguantan la sobredemanda del verano con la rentabilidad más ajustada 

Numerosos sectores han aprovechado este verano para dar el portazo definitivo a la pandemia de coronavirus, entre ellos el del turismo y transporte. Las buenas previsiones que auguraban una temporada de récord que a falta de los datos de septiembre parece que se ha cumplido. Muchos de los españoles que han aprovechado estos meses de verano para viajar han elegido hacerlo en su propio vehículo, por eso los meses previos a la temporada estival, la mayoría de los talleres de automoción en España se ha encontrado con una sobrecarga de trabajo, que muy a pesar de los negocios no siempre se traduce en beneficios debido al aumento de los costes.

Meses antes de dar el pistoletazo de salida a los meses de verano, los conductores más precavidos comenzaban a llevar sus vehículos a los talleres para realizar una puesta a punto antes de emprender la marcha por carretera con el fin de evitar sustos innecesarios. La portavoz de Asociación de Talleres de Automoción de Madrid (ASETRA) y la Federación Española de Empresarios de Talleres de Automoción (CONEPA), Nuria Álvarez, destaca que, en los meses previos a las vacaciones de verano, el mayor número de operaciones que se realiza en estos centros son para los mantenimientos más habituales. Es durante junio y julio, cuando las labores cambian y son los arreglos relacionados con “problemas de sobrecalentamiento”, o averías en los “equipo de refrigeración” o “bombas de calor” os que ocupan el mayor número de trabajos, según cuentan los expertos a La Información.

Los meses de verano, los previos y los posteriores son el momento más fuerte para los talleres, ya que es cuando se concentra la mayoría de trabajos. Es durante esta temporada cuando se hacen más visibles los problemas que derivan del volumen de empleo. Además de agrupar la temporada alta de trabajo, a estos meses se suman las propias vacaciones de los empleados y las fábricas cuentan con un menor número de trabajadores disponibles, según el consejero delegado de Talleres Gallardo en Álcala de Henares, Antonio Gómez. En este sentido, y mediante los datos facilitados a La Información por ASETRA, casi un 20% de las empresas de este sector y asociados participantes de la encuesta “han ampliado sus plantillas en el primer semestre de este año”.

La mayoría de trabajos es sobre vehículos antiguos

Según los especialistas, la mayoría de coches que pasan estos meses por el taller son vehículos antiguos. La portavoz de Asociación de Talleres de Automoción de Madrid (ASETRA) indica que la ciudadanía no opta por comprarse coches nuevos por diferentes motivos, entre el que destaca el aumento de los precios. Entre estos factores, Álvarez explica que los nuevos coches no cumplen con las necesidades de los ciudadanos. A la hora de cambiar de vehículo, los compradores se encuentran con numerosas alternativas además de los tradicionales coches de combustión. El 'boom' de los vehículos eléctricos ya ha llegado a España, pero muchos usuarios continúan resistiéndose a dar el paso a por los problemas derivados de la autonomía de las baterías o por la disponibilidad de recarga a lo largo de la geografía española.

La inflación ha repercutido de lleno en el sector de la automoción, aunque no de la misma manera ni en la misma forma que a sus clientes. Álvarez comenta a La Información que, a pesar de tener una buena facturación, “la rentabilidad no está a la altura”. Esto se debe principalmente a que se ha experimentado un aumento de los “costes laborales, electricidad u otros suministros”, pero que no ha repercutido al 100% en las facturas de los clientes, explican expertos del sector.

Aumento en los últimos años, pero... sin futuro claro

Tras la pandemia, el número de viajes ha ido aumentando progresivamente hasta conseguir alcanzar cifras previas a la crisis sanitaria. El crecimiento de desplazamientos conlleva así un aumento del uso de los vehículos y, por tanto, más visitas a los talleres. Aunque los datos de 2023 son bastante similares a los de los últimos tres años, donde el verano se ha reafirmado como la mejor época para estas empresas, según detalla Álvarez.

Pese a los buenos datos que se esperan de la temporada estival, el sector de la automoción vive en constante incertidumbre. Gómez explica que "trabajan a un mes vista", aunque "se esperan buenas previsiones hasta finales de año", como afirman el 44% de los asociados, e incluso hasta el 32% "espera mejorar su media anual", según ASETRA. En lo que coinciden tanto la portavoz de ASETRA como el gerente de Talleres Gallardo es que septiembre no es el mejor mes para estudiar sus beneficios, ya que las familias vuelven de las vacaciones y se acumulan los gastos del principio del curso escolar, por ello prefieres posponer los posibles arreglos de sus vehículos para el mes siguiente, a la espera de superar la 'cuesta de septiembre'.