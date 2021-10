¿Ha trabajado menos de un año? Ayudas del SEPE si no tiene derecho a paro

Las personas que han perdido su trabajo por causas no imputables pueden pedir una ayuda si han trabajado al menos 360 días en los últimos seis años. Sin embargo, las personas que acumulan menos de un año trabajando también tienen derecho a un subsidio por desempleo, si bien se verán limitados por la cantidad de meses del periodo laboral y de la existencia de responsabilidades familiares.

El interesado debe realizar la solicitud de la ayuda en los 15 días hábiles que sigan al momento en que comienza a producirse la situación legal de desempleo, en la sede física o electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), además de estar inscrito como demandante de empleo y suscribir el compromiso de actividad durante todo el tiempo que la perciba. Por ello, recibirá una cantidad igual al 80 % del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), que equivaldrá a 451,92 euros mensuales y 5.423,04 euros anuales.

Cotización

Al no superar los 360 días trabajados, debe cotizar tres meses, cuatro o cinco meses por desempleo para obtener las prestaciones durante un periodo de tiempo directamente proporcional si tiene responsabilidades familiares, pero podrá gozar de las mismas hasta 21 meses si supera los seis meses cotizados. En caso de no tener responsabilidades familiares, el tiempo requerido será de seis meses o más para recibir el subsidio durante seis meses.

Otra condición que debe cumplir es no percibir rentas íntegras o brutas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional en ningún caso, aunque se descuenta de este cálculo la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Quienes no cumplan con la carencia de rentas o con las responsabilidades familiares descritas tienen la opción de argumentar que cumplirán con los susodichos requisitos en el plazo de un año desde el día del hecho causante.

Es importante saber que se puede solicitar una reanudación de una prestación contributiva si se interrumpió para trabajar durante menos de 12 meses, de manera que no es necesario aplicar para la ayuda mencionada anteriormente, pero si no es la primera vez que se suspende y los periodos trabajados suman más de 360 días, hace falta pedir una nueva prestación contributiva. Por otro lado, los mayores de 52 años tienen derecho a un subsidio especial para personas de tal edad que se encuentran en situación de desempleo, por lo que no tienen que cumplir con estos requisitos. Otros detalles se pueden revisar en la página oficial del SEPE.