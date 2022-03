Los transportistas mantienen el paro al no llegar a ningún acuerdo con Sánchez.

No hay acuerdo entre Transportes y la Plataforma por la Defensa del Transporte. Así lo ha asegurado su presidente Manuel Hernández a la salida del ministerio, donde ha tenido lugar la reunión con Raquel Sánchez. La plataforma ha confirmado que sigue con el paro indefinido que ellos mismos convocaron hace 12 días. "No podemos perder más dinero", ha reiterado Hernández que ha contado que ha pedido a la ministra de Transportes un decreto-ley que les asegure medidas que cubran las carencias para los dos o tres meses que tardaría Raquel Sánchez en cumplimentar un borrador de ley para solventar los problemas que atañen al sector. "No tenemos más remedio que seguir en la misma situación en la que estamos", decía Hernández en las puertas del ministerio. El presidente de la Plataforma ha admitido que la ministra de Transporte les ha pedido "perdón" en esta reunión por si los transportistas habían malinterpretado sus palabras.

La Plataforma se había comprometido a suspender el paro si el Gobierno garantizaba que se adoptarían medidas para que los profesionales pueden cubrir lo que les cuesta trabajar. Según Hernández, la ministra le ha dicho que lo harán a través de un "borrador de ley" en los próximos meses y que hasta entonces no puede aprobar medidas transitorias para garantizar el cobro por encima de costes, lo que ha llevado a los transportistas a mantener el paro. Después de que la ministra le haya instado a retomar la actividad de los transportistas a partir del lunes, Hernández ha dicho que si en los dos próximos días la ministra no ofrece las garantías que le piden, el paro se mantendrá: "Nosotros ya no podemos poner más dinero, porque no lo tenemos". Hernández reiteraba que los transportistas necesitan una regularización en la contratación para que su situación actual no les aboque a la ruina.