El turismo se deleita ante el desembarco de viajeros de EEUU para otro año récord

El viajero estadounidense ha sido la 'gallina de los huevos de oro' para el turismo nacional. El sector ha logrado un 2023 excepcional y, en gran medida, la razón de ese hito habla en inglés y se encuentra al otro lado del océano. Si bien el año pasado solo llegaron a España cerca de 3,95 millones de estadounidenses -lejos de los más de 10 millones de británicos- su gasto medio diario fue casi un 70% superior, de 284 euros al día para los estadounidenses frente a 168 euros de los residentes en Reino Unido, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los turistas de Norteamérica, principalmente el estadounidense, "cuentan con mayor poder adquisitivo, demandan mejores habitaciones y su tarifa media por noche es superior", destacan desde la cadena hotelera NH. Por este motivo, las empresas del sector se relamen ante la posibilidad de un aumento significativo de esta categoría de turistas.

Los datos avalan este deseo, ya que según "The State of the American Traveler" los estadounidenses muestran un alto nivel de optimismo en viajar (de 7,9 puntos sobre 10, en el último dato de enero) y el 33% de los encuestados tiene intención de realizar viajes internacionales en 2024. Los registros más actualizados del INE alcanzan hasta enero, pero ya se observa un incremento de llegadas del 23% con casi 173.000 viajeros.

España gana atractivo

Aunque los viajes desde EEUU hacia Europa aún no han recuperado sus niveles prepandemia en 2023, sí lo han hecho con creces para España, que ha sumado 540.000 nuevos turistas estadounidenses frente a 2019 y que ya acapara el 21% de los viajes desde Estados Unidos hacia el viejo continente -frente al 17,9% de 2019-, según los datos del INE y del Departamento de Comercio, Administración de Comercio Internacional, Oficina Nacional de Viajes y Turismo.

Las empresas destacan este flujo. Desde Civitatis afirman que los estadounidenses han incrementado sus reservas en España casi un 45% de 2022 a 2023. Además, destacan que en lo que llevamos de año, "España ya ha recibido un 50% más de reservas que en 2022".

Turismo urbano

"Las perspectivas son muy buenas", aclaran desde NH: "Si hablamos de Madrid, los viajeros estadounidenses representan entre el 25 y el 30% de los clientes foráneos. Es nuestro primer mercado, tanto corporativo como de ocio". La capital ha recogido gran parte de los frutos de la llegada de americanos, que a diferencia de sus pares europeos que buscan 'Sol y playa', tienen una preferencia marcada por los destinos urbanos.

TURESPAÑA indica en su Plan Anual Operativo para EEUU que el principal atractivo para los extranjeros del otro lado del charco que viajan a Europa es su patrimonio histórico y cultural. En este sentido, desde Civitatis destacan que Madrid lidera las reservas de actividades, seguida de Barcelona, Sevilla y Granada, para realizar excursiones a Toledo y Segovia, visitar el Palacio Real, el Museo del Prado o La Sagrada Familia -las más demandadas-.

Un modelo de más por menos

El turista estadounidense también puede ser clave en la reconversión del sector de los viajes. Tras alcanzar unos niveles de facturación récord de 186.500 millones de euros en 2023 -20.000 millones más que en el ejercicio anterior-, las empresas turísticas buscan fórmulas para no morir de éxito y ser "socialmente sostenibles".

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, comentó al presentar los registros de 2023 a principios de enero que es necesario tomar los datos "con prudencia", ya que el crecimiento del turismo el año pasado "tampoco es sostenible".

En este sentido, el sector persigue modelos con un gasto medio superior y con una afluencia desestacionalizada, que permita convertir el modelo en sostenible, algo para lo que el turista estadounidense es el ideal. Para este reto, los turistas internacionales de Estados Unidos -junto a otros de Latinoamérica o Canadá- se presentan fundamentales, ya que tienen un ingreso familiar medio muy elevado, de 109.910 dólares al año, según TURESPAÑA.

Además, la distribuidora de servicios turísticos Civitatis apunta que el turismo desde EEUU se hace notar más fuera de temporada, sobre todo en septiembre y junio, por lo que también satisface el deseo de los hoteleros de poder mantenerse con tasas de actividad elevadas fuera de las fechas clave.