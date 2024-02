El sector catalán de las piscinas rechaza el llenado obligatorio con agua del mar

La sequía está afectando a la temporada turística antes incluso de que empiece. La Agencia Catalana del Agua (ACA) prohibirá a las cadenas hoteleras de la autonomía comprar agua dulce, independientemente de su procedencia, según anunció en una entrevista en TV3 Samuel Reyes, director de la Agencia. "No importa el origen, salvo si proviene del mar", afirmó. La falta de recursos hídricos pone en riesgo uno de los grandes reclamos del sector hotelero, las piscinas. El presidente de la Asociación Española de Profesionales del Sector de la Piscina (Asofap), Pedro Arrebola, cree que, aunque es posible llenarlas con agua salada, habría que buscar soluciones para que sectores no esenciales afectados por la sequía pudiera adquirir agua de otras regiones con excedentes hídricos. "Aunque sea con un coste elevadísimo y se prioricen sectores esenciales, ¿cuál sería el problema de hacer [por parte de las empresas turísticas] una inversión para traer agua desde un sitio con exceso?", se pregunta Arrebola.

El turismo vive un momento dulce, como han venido demostrando los récords de facturación, gasto medio por turistas y llegada de viajeros de 2023 y las buenas perspectivas para 2024. No obstante, el sector catalán lleva un tiempo mostrando sus incertidumbres. Jordi Clos, presidente del Gremi d'Hotels de Barcelona, aseguraba a principios de mes que existe cierto temor por una situación de falta de lluvias que no tiene precedentes. "Si quieres venir a pasar unos días lúdicos, de descanso o de fiesta en Barcelona el mes de junio, julio y agosto y hay restricciones de agua, primero quizás te plantearás irte a Madrid, por ejemplo", lamentó Clos.

Dar imágenes de piscinas vacías es uno de los grandes miedos del sector, según confirma Arrebola. "Un elemento clave para que un turista elija un hotel en España en época vacacional es que tenga piscina", comenta el presidente de Asofap, que afirma que existe un riesgo de que la falta de servicios hídricos en la península redirija el turismo hacia otros competidores del Mediterráneo.

La administración catalana, donde más se está sufriendo la falta de lluvias, ha sido la primera en optar por facilitar agua proveniente del mar para llenar piscinas. No obstante, esta solución no es fácil, ya que no todas cuentan con los sistemas técnicos para evitar que la salinidad dañe los equipamientos. Además, otro problema añadido es qué hacer con el exceso de agua, que no puede ir al alcantarillado público y tiene que volver al mar.

Una losa sobre la construcción de piscinas

La industria también está notando los efectos de la sequía en el mercado residencial, según los datos presentados este martes en el encuentro ES-Piscina, organizado por Asofap. Agustí Ferrer, director general de la Asociación, afirma que el 8% de los propietarios de vivienda que no piensan construir una piscina, no lo van a hacer por la situación actual de sequía, una respuesta que tiene una incidencia mayor en Cataluña y zonas del Mediterráneo andaluz.

Desde el sector aseguran que las piscinas son unas instalaciones eficientes en el uso del agua y que solo representan el 0,5% del total del agua suministrada en el país, según los datos de Asofap. Esto pese a que España es el cuarto mercado mundial de piscinas, con 1,3 millones de construcciones en el territorio.

Unas 57.000 piscinas más para 2025

La construcción de piscinas se mantendrá estable, al menos, hasta 2025. Durante el evento de ES-Piscina Ferrer adelantó que se prevén la construcción de 56.981 nuevas instalaciones hasta el año 2025, 27.800 este año -una caída en 900 unidades frente a los datos del ejercicio anterior- y de cerca de 29.000 piscinas el que viene. Además, el director general aseguró que en torno al 80% de las nuevas obras serán en viviendas ya construidas. Desde la industria creen que, merced a esta evolución, hay motivo para ser optimistas en el crecimiento del sector, que en 2023 elevó su facturación por encima de los 1.500 millones de euros.

La expansión de las instalaciones se concentra en lugares tradicionales de la costa Mediterránea, con una alta incidencia de piscinas ya construidas. Sin embargo, zonas del interior como Extremadura o algunas provincias de Castilla-La Mancha, como Toledo, así como provincias del Cantábrico como Pontevedra o Asturias, también van a concentrar gran parte de las construcciones que Asofap estima para los próximos años.

A esta tendencia se le suma la reducción del tamaño de las piscinas. Según destacan los datos de la patronal, la falta de espacio es el principal motivo de no hacerse con una piscina en España, por lo que el sector busca opciones para reducir el tamaño de las construcciones y mejorar las instalaciones de las mismas. "El coste medio de la piscina no ha bajado, pero los equipamientos son mejores, lo que redunda en un mejor ahorro energético y de agua", explica el presidente de Asofap.