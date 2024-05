El turismo espera un puente de mayo de poca actividad a excepción de Madrid

El Día del Trabajador que tiene lugar este 1 de mayo está marcado en el calendario de muchos españoles como una oportunidad para hacer una escapada previa a la llegada del verano. Sin embargo, en función del día de la semana que se celebre, la demanda turística puede ser muy dispar. Este año, al coincidir en miércoles no se presenta la misma oportunidad para un puente largo y por ende, las agencias de viajes no esperan gran actividad a excepción de Madrid, cuyos ciudadanos también celebran este jueves el Día de la Comunidad de Madrid y tienen más cerca el fin de semana para disfrutar de más descanso.

Así lo constatan los datos proporcionados por Destinia, que anticipan una caída del 29% en las reservas en comparación con 2023, cuando el 1 de mayo cayó en martes, permitiendo a muchos españoles extender su fin de semana. La situación difiere en Madrid, donde se vislumbra una movilización comparable a la de Semana Santa con especial demanda en localidades costeras como Salou, Benidorm, Barcelona y Mojácar.

En la misma sintonía se pronuncian desde la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV). Su vicepresidente, José Manuel Lastra, asegura que esta festividad "no está suponiendo un revulsivo importante en las ventas para las agencias de viajes a nivel nacional dado a que se celebra en miércoles, que es el peor día para aprovechar el puente". No obstante, Lastra también resalta el aumento de la actividad de los residentes en la provincia de la capital.

Según la patronal que representa a las asociaciones de agencias de viajes, los destinos más cotizados estas fechas están siendo las islas, tanto Baleares como Canarias, así como los destinos de litoral como Andalucía y Levante. A nivel internacional, siguen destacando las capitales europeas y coge fuerza Estambul, y más a largo radio los destinos preferidos son el Caribe y Estados Unidos.

Foco en el temporal

El calendario no es el único que marca el devenir del turismo estas fechas, muchas de las miradas están puestas en el cielo. Tal y como aseguran desde Destinia, las condiciones climáticas marcarán el desenlace a última hora. Y en este contexto la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no trae buenas noticias, pues prevé otra caída generalizada de las temperaturas que se prolongarán a hasta finales de la semana y no descarta que vayan acompañadas de chubascos y fuertes rachas de viento, especialmente en zonas del norte del país.

En esta bajada de temperaturas ve la Asociación Hotelera de Madrid (AEHM) para que la capital española se refuerce como un "destino ideal para disfrutar de las bondades que ofrece (...) y aprovechar los espacios y actividades que ofrecen los hoteles". Según una encuesta realizada por la asociación, los hoteles de la Comunidad de Madrid prevén alcanzar una ocupación media del 76% durante el puente.

Más desplazamientos gracias al día 'extra'

A pesar de la menor actividad, las previsiones de desplazamientos en coche, tren y avión son más fuertes que las de 2023 debido a que este año se contabilizan cinco días comprendidos entre el 30 de abril y el domingo 5 de mayo, uno más que el año pasado. El mayor crecimiento se registra en los aeropuertos, donde Aena prevé operar 36.626 vuelos, un 30% más que en 2023, según los datos del gestor recogidos por Europa Press. Una tendencia similar se espera en las carreteras, donde la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se produzcan un total de 8,4 millones de desplazamientos, lo que supone un alza interanual del 28%.

Por su parte, las estimaciones del tráfico ferroviario están alineadas con el crecimiento que atesora este modo de transporte en la actualidad. Según los datos facilitados por el portal de reservas de billetes de tren y autobús Trainline, los viajes en tren han aumentado un 20% para las fechas del puente en comparación con la semana anterior, siendo el 1 de mayo el favorito de salida para disfrutar de estos días. Entre los destinos ferroviarios más demandados, la tecnológica señala a las grandes capitales y a ciudades que emergen con fuerza como Gijón, Murcia y Girona.