El 44% de la población recorta gastos por la inflación, pero sin pasar apuros

La pandemia del coronavirus aceleró la llegada de una crisis que a finales de 2019 parecía incipiente. Con el empleo tratando de remontar en medio de un mercado laboral rodeado de ERTEs, Putin dio un último golpe desencadenando la guerra de Ucrania. El conflicto geopolítico sacudió el mercado de los combustibles encareciendo todos los tramos de la cadena productiva. Una situación que ha disparado la inflación hasta cifras insólitas en la Eurozona (ubicada en el 10,1% en noviembre), así como en España (en el 6,8%). Así, más del 70% de los españoles ha tenido que reducir sus gastos, según el último barómetro de Dym para La Información.

Aunque en el último cuatrimestre de 2022 se observa un incremento de las personas vulnerables, un 44,2% asegura no haber experimentado apuros económicos a pesar de haber limitado su consumo. Tanto las instituciones europeas como el Gobierno central y los autonómicos han puesto en marcha una serie de medidas que alivien y mitiguen los estragos de la crisis. Desde Moncloa se rebajó al 5% el IVA de la luz, se ha limitado la subida del alquiler y la bonificación del carburante, se han aprobado incentivos para el transporte público, una ayuda de 200 euros para las rentas bajas y se ha subido el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros.

Sin embargo, solo el 40% de los ciudadanos cree que las medidas del Ejecutivo para contener la inflación son eficaces. Los más optimistas son los votantes de los partidos del Gobierno: entre los simpatizantes del PSOE un 21,6% manifiesta su apoyo y hasta un 22,1% lo hace entre los de Unidas Podemos (UP). Las derechas no se muestras tan corteses y tanto los votantes del Partido Popular (84,7%) como los de Vox (93,6%) las desaprueban en su mayoría. En cuanto al SMI, el 38,3% de los españoles opina que la subida ha afectado negativamente a la contratación, por un 42,4% que considera que no ha tenido efectos negativos.

Respecto al balance general del año, la principal preocupación de la sociedad es la escalada de precios, siendo la palabra más mencionada "inflación", en la línea de lo adelantado. También aparece entre las palabras elegidas para describir 2022 nefasto, desastroso o malo. Todas ellas relacionadas con elementos o adjetivos negativos.

La política institucional, el ámbito peor valorado

En medio del vaivén económico, la clase política ha cobrado especial protagonismo y no precisamente por su afabilidad, siendo el Congreso, el Senado y los políticos las tres instituciones/actores peor valorados del sondeo, con una puntuación sobre 10 de 3,3; 3,1; y 2,1; respectivamente. Cifras que pueden ser síntoma de la disconformidad de una población que condena la beligerancia del actual contexto político.

Por el contrario, las fuerzas de seguridad (6,6) y el sistema sanitario (6,3) son las mejores vistas por los ciudadanos, observándose grandes diferencias entre el espectro izquierda-derecha. En este sentido, los votantes de UP son los que más valor otorgan al papel de la sanidad en el 2022, en comparación con la preponderancia que le dan los partidarios de Vox a las fuerzas del orden.