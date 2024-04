¿Tengo que declarar las ventas en Wallapop en la declaración de la Renta?

Lo que pones a la venta en Wallapop, Vinted o eBay es público, pero hasta ahora, salvo que algún organismo preguntara, lo que consiguieras vender se quedaba entre tú y la plataforma. Sin embargo, la normativa ha cambiado y desde el 1 de enero de 2024 las plataformas deben comunicar a Hacienda los datos de los vendedores que vendan productos o presten servicios por encima de los límites marcados en la Directiva 2021/514, más conocida como la Directiva europea DAC7. De esta forma, la renta obtenida por la venta será notificado a la Agencia Tributaria.

Al cambiar la normativa con fecha 1 de enero de 2024, estos cambios no se aplicarán en la Renta 2023, que se realiza en la campaña de 2024 de la Agencia Tributaria, sino que se verá reflejado en la que se entrega en el próximo año, 2025. De esta forma, al sacar el borrador de la Renta, todas las ventas de segunda mano realizadas a lo largo del 2023, no se verá reflejadas como ganancias patrimoniales.

Qué datos comunicará Wallapop a Hacienda

Las plataformas de compra venta online y prestación de servicios como Airbnb tendrán que reportar las activades en su plataforma que supongan:

Arrendamiento de inmuebles, incluidas plazas de aparcamiento.

de inmuebles, incluidas plazas de aparcamiento. Servicios personales.

Venta de bienes.

Arrendamiento de cualquier medio de transporte.

Sobre las personas que realicen estas actividades, la plataforma tendrá que recabar los datos del vendedor, identificar las cuentas donde reciben los pagos y cuánto han ingreso, así como las tasas o impuestos que haya cobrado al vendedor la plataforma.

Los datos que enviarán a Hacienda incluyen:

Datos bancarios.

Ingresos obtenidos en cada trimestre.

Número de ventas realizadas en cada trimestre.

Tasas, impuestos y comisiones cobradas o retenidas.

Una de novedades de la Directiva DAC7 es que introduce el concepto de debida diligencia para estas plataformas, que obliga a las plataformas a comunicar estos datos conforme a unas reglas que ya ha publicado el Ministerio de Hacienda.

Esta debida diligencia también traslada a Wallapop y el resto de portales de segunda mano la obligación de revisar la veracidad de los datos que envían.

Qué usuarios se verán afectadosLa nueva normativa DAC7 no afecta a todos los usuarios de los portales de compraventa. Las plataformas solo enviarán información de quienes cumplan las siguientes condiciones:

Ser residente en la Unión Europea.

Haber ingresado más de 2.000 euros en todo el año.

Realizar 30 ventas o más durante el año.

¿Hay que pagar impuestos si vendo en Wallapop o Vinted?

La obligación de informar sobre ingresos y movimientos en portales de segunda mano como Vinted no supone ningún cambio en cómo tributan estas operaciones. La fiscalidad de la compra-venta de segunda mano sigue siendo exactamente la misma.

Eso quiere decir que en la mayoría de casos no habrá que pagar impuestos por lo que vendas en Wallapop o eBay. La normativa en este sentido es muy clara: solo hay que tributar cuando existe una ganancia patrimonial.

Esta ganancia se produce por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Por ejemplo, si compras un coche por 2.000 euros y lo vendes por 2.800 euros o si compras un móvil por 300 euros y lo vendes por 350 euros.

En ese caso, ese beneficio tributará dentro de las rentas del ahorro junto con el resto de ganancias y pérdidas patrimoniales a unos tipos que van desde el 19% hasta el 28%.

Si no has ganado dinero, no habrá que pagar impuestos por esas ventas, aunque tampoco podrás imputarlas como una pérdida patrimonial. Y es que, entiende Hacienda que esa pérdida de valor se debe al paso del tiempo.

A efectos prácticos, teniendo en cuenta lo que se vende en estas plataformas, muy pocos usuarios tendrán que pagar impuestos con la normativa actual. Eso no quiere decir que, si se superan las 30 operaciones o se ingresa más de 2.000 euros, la plataforma les solicite que rellenen sus datos fiscales con la información que debe enviar a Hacienda.

Otra cuestión es que se enviase información sobre los compradores que, en teoría, sí estarían obligados a tributar por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP)

La directiva lo que busca es un mayor control sobre las transacciones en este tipo de plataformas. A través del número de transacciones es posible detectar perfiles que llevan a cabo una actividad financiera encubierta no declarada, la venta de falsificaciones o de artículos robados.

Para que lo entiendas mejor, quien más y quien menos puede vender un objeto nuevo que le han regalado a un precio reducido, pero cuando un perfil lo hace de forma sistemática, es posible que el origen o calidad del mismo no sean los que deben.