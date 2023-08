Trastos que tienes en casa y pueden darte mucho dinero: lo que arrasa en cada app

Los artículos usados han dejado de ser productos de segunda categoría y cada vez están mejor vistos en una apuesta de la sociedad por la economía circular y la sostenibilidad. Los 'millennials' y la Generación Z’ lideran el uso de las aplicaciones de venta entre particulares. Cada vez tienen más tirón y podemos sacar un dinero extra por trastos que tenemos guardados en el cajón y nunca vamos a volver a usar.

El boom es tal que los grandes ecommerce como Amazon, tiendas de electrónica como MediaMarkt, IKEA, el Corte Inglés y varias marcas de lujo tienen sus propias secciones de productos usados o reacondicionados. También Zara Pre Owned. No son artículos nuevos de ‘outlet’ de otras temporadas a precios bajos, sino que están revisados por especialistas, son totalmente funcionales e incluso tienen garantía.

Un 'negocio' del que podemos sacar provecho con lo que tenemos en casa. Pueden ser artículos heredados de la familia que por espacio u otros motivos ya no queremos guardar. Pero también pueden ser productos que estuvieron de moda en su día y que no queremos utilizar. Todos pueden encontrar un comprador y tener una segunda vida. Como en el programa de televisión de ‘La casa de empeños’, cualquier objeto puede tener un valor inesperado.

Videojuegos y videoconsolas

Entre los artículos más codiciados se encuentran las videoconsolas antiguas, como puede ser la Mega Drive. En Wallapop hay varias a la venta por más de 100 euros. Si tenemos un pack de juegos, podemos conseguir un buen ‘pico’. Por ejemplo, el Juego Game Boy Trip World cib original está por 399 euros en Ebay. Pero además, los amantes del mundo gamer también buscar artículos de merchandising de videojuegos clásicos, como camisetas, posters o similar. La PlayStation también tiene muchos adeptos.

Wallapop, que acaba de cumplir 10 años es ideal para vender cualquier cosa que tengamos por casa. Todo tiene comprador si ponemos un precio razonable. Como ejemplo, según la compañía, la compra más cara a través de Wallapop Envíos fue una mesa de realización por 2.591 euros. Mientras que el artículo más vendido año tras años es el Samsung Galaxy. Si quieres conseguir una buena venta en esta aplicación, atento los lunes y al mes de enero. Son el día y el mes en el que más objetos se compran y venden en la aplicación. No es casualidad que coincidan con el paso del fin de semana y de las navidades.

Ropa

Para vender ropa de segunda mano, Vinted es la aplicación más usada a nivel mundial. Según un estudio propio, lo más vendido en los últimos meses son las prendas oversize, las chaquetas bombers, los tank tops, los pantalones cargo, los zapatos con plataforma y otras prendas de colores brillante y llamativos.

Pero hay más. Por ejemplo, la empresa española Percentil. Su web de compra y venta de prendas usadas está organizada a través de marcas. como Zara, Levi’s, Mango, Calvin Klein y un largo etcétera. Si tienes prendas en el armario que no vas a volver a usar porque ya no te valen o no quieren volver a usar, antes de tirarlas puedes hacer ‘hucha’ vendiéndolas en esta plataforma.

Productos de tecnología

Son los reyes del mercado y la oferta es muy grande. Si has comprado un móvil, smartwatch, una televisión o similar y no te gusta, véndela por internet. Son los artículos que tienen más tirón. En la sección de telefonía de milanuncios destaca el iPhone, con unos 70.000 unidades a la venta al año. En cuanto a los relojes inteligentes, su precio medio se sitúa en torno a los 150 euros. Al no ser artículos retro, su precio de segunda mano siempre está más ligado al actual en el mercado.

Bicicletas y patinetes eléctricos

Cash Converters, la tienda física por excelencia de productos de segunda mano (también tiene tienda online), ha publicado un informe con datos de los últimos tres años. Señalan que la ciudad de España en la que más ventas se hacen de bicis es Barcelona, seguida de Madrid y Murcia. Las bicis de montañas son las más vendidas, especialmente en los meses de verano.

Le sigue los patinetes eléctricos de segunda mano, otra de las opciones de transporte que promueven la movilidad sostenible en las ciudades. Los meses de julio y noviembre son en los de mayor compra venta. Tienen más tirón en Barcelona, Mallorca y Madrid.