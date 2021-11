Besoccer busca superar los 150 millones de valoración desde Málaga y sin rondas

Manuel Heredia se ha ido acostumbrando a que, cada cierto tiempo, algún gran fondo de capital riesgo o un banco de inversión toquen a su puerta en Málaga, queriéndose subir al carro de Besoccer. Como le ocurría a la compañía ‘hermana’ Freepik, ha llamado la atención de inversores internacionales que buscn proyectos de alto crecimiento y con rentabilidad en sus cuentas de resultados. El fundador de la startup, que aspira a convertirse en el ‘Bloomberg del fútbol’ con su base de datos de este deporte en todo el mundo, admite que el último que ha llamado ha sido Goldman Sachs. No se ha llegado a buen puerto. Por ahora, la compañía ha sido autosuficiente y no ha levantado más capital en rondas. Pese a ello, aspiran a superar la barrera de los 150 millones de valoración en el año 2023

Esa valoración la buscan alcanzar con unos ingresos superiores a los 20 millones de euros entre el negocio publicitario y el software que ponen a disposición de equipos profesionales e instituciones para que tomen decisiones en el fichaje de jugadores en base a la importante cantidad de datos de todas las competiciones en el mundo en su plataforma. Según Heredia, las últimas transacciones en el mercado de compañías de crecimiento elevado se han pagado con ratios de entre 7 y 8 veces los ingresos. Este año esperan acercarse a los 8 millones de euros de facturación, frente a los casi 5 con los que cerraron el año de la pandemia entre todos sus servicios –con una caída en el volumen de facturación por anuncios, como queda reflejado en las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil-. Pese al crecimiento de ese segmento SaaS, los anuncios siguen teniendo un peso mayoritario en el 'mix'.

Quince años atrás, Heredia pulsó el botón para publicar la web Resultados-Futbol.com. Obligado a guardar reposo por una lesión de rodilla, quiso aunar en una web una red social sobre fútbol y una base de datos colaborativa de resultados de partidos en España. Los aficionados subían los datos y, a medida que más contenido introducían, podían acceder a información más relevante. Menos de un año después ya cobraba entre 600 y 700 euros de publicidad. Llamó la atención de Grupo Intercom, cuna de grandes negocios digitales de la primera ola de internet como Infojobs o Softonic. Le hizo una oferta de 2.800 euros al mes para irse a vivir a Barcelona y liderar el vertical de fútbol para el grupo. La rechazó. También hizo lo mismo con otro planteamiento del diario 20 Minutos, como responsable del departamento de programación. No quería moverse de Málaga. Eso se lo permitió decir 'sí' La Sexta, pues la empresa que llevaba todo el desarrollo tecnológico estaba radicada en la ciudad malacitana. Tenía 23 años. Duró apenas un año. A finales de 2008 decidió que iba a centrarse en su proyecto personal.

En aquellas fechas se plantó con 40 millones de páginas vista en su web. Empezó a llegar a acuerdos con diferentes medios de comunicación para cesión de tráfico a cambio de ingresos al mes. En 2011, tres años después, llegó Telefónica que hizo lo mismo con Terra. Ahí, la operadora de telecomunicaciones hizo un tanteo para una potencial adquisición. No hubo oferta formal. También hubo otro acercamiento del diario deportivo As que, según explica Heredia, puso sobre la mesa un acuerdo de lo que se conoce como ‘media for equity’, es decir, compran acciones a cambio de ceder espacio publicitario. Tampoco se cerró.

Primeras ofertas de compra

Pero mientras tanto, el proyecto iba creciendo. Y en 2012 tuvo que ordenar la sociedad. La compañía estaba controlada por él en un 75% y por Alejandro Sánchez, por un 25%. Este último ya se había incorporado al proyecto Freepik -recientemente adquirida por el gigante EQT con una valoración de más de 250 millones-, junto a su hermano. “Decidimos liquidar las participaciones que cada uno tenía en la sociedad del otro; eran dos cañones y podía haber un conflicto de interés”, asegura Heredia. En aquel entonces, Resultados-Futbol facturaba unos 25.000 euros al mes y contaba con una plantilla de una decena de empleados.

Pese a tener un tamaño importante, su infraestructura era un tanto limitada. “Sólo teníamos un servidor; hubo un día en el que se estropearon ambos discos duros y vi pasar la empresa por delante de mis ojos”, recuerda Heredia. Fue sólo un susto y pudo recuperar los datos. Poco a poco fue ganando tamaño e invirtiendo en las instalaciones. En 2013, ya al frente en solitario de la compañía se da cuenta de que había que estar en el móvil. En aquel momento, Facebook era señalada a nivel mundial precisamente porque la ‘app’ era su talón de Aquiles. Fichó a un diseñador para móvil y a un programador informático para Apple y otro para Android. Después de poner las bases para un mundo marcado por los ‘smartphones’ volvieron a tocar la puerta. Fue a finales de 2014. Según apunta el fundador, primero fue Perform Group, el dueño de el ‘Netflix del deporte’ Dazn, que puso sobre la mesa 7 millones de libras. A él no le gustaba la propuesta, pues lo que buscaban era más adquirir el talento. Unas semanas después recibió la visita del vicepresidente de adquisiciones de Yahoo que propone 15 millones de dólares, según apunta. Se lo pensó. También dijo que no. Pero algo cambió.

“Si me ofrecen eso por un proyecto sólo en España, ¿qué sucedería si hiciéramos el proyecto internacional?”, asegura. Tras un ‘tour’ de 3 meses por Silicon Valley (Estados Unidos), vuelve a Málaga e inicia la expansión internacional. Utiliza la marca Besoccer –que registró en 2008 inspirándose en el anuncio de ‘Be water’ de BMW-. Construye un equipo editorial y la lanza fuera. En los dos años siguientes crecen muchísimo. Con el impulso de la África francófona, donde logró una fuerte subida, se sitúa cerca de los 3 millones de euros de facturación en 2017, según sus propios datos, con una plantilla de unas 50 personas. Fue ahí cuando decide poner en marcha un servicio para explotar su base de datos (ProFutbolDB, que ahora se llama BesoccerPro). Entidades como el Real Madrid, el Valencia o el Alavés o la propia Federación Española de Fútbol han pagado en este tiempo entre 15.000 y 100.000 euros al año por explotar su plataforma, que le ayuda, sobre todo, en los fichajes.

Desde que en 2012 empiezan a ser proveedor de datos de medios de comunicación, Heredia decide profesionalizar esta parte. Contrata un equipo de operadores de datos, que introducen la información de cada uno de los partidos principales y también rastrean todos los datos online de competiciones de todo el mundo, desde la Liga de Malta a la de Estados Unidos. Aquí operan también gigantes como Opta –que fue comprada por el dueño de Dazn en 2014 por 40 millones de libras- especializados en el ‘big data’ deportivo y otras consultoras como Driblab. Hoy, según los datos del fundador malagueño, en torno a un 25% de los ingresos de Besoccer proceden del SaaS y el resto a la publicidad –incluidos los acuerdos con casas de apuestas-.

Heredia, que aprovechó recientemente para hacer un pequeño ‘cash out’ tras la venta a un inversor privado el 2,5% de la empresa, está ahora al frente de un equipo de 170 personas, entre periodistas, operadores de datos, analistas de fútbol y los miembros del equipo de desarrollo y diseño de la web y la aplicación. Ocupan una flamante oficina en un polígono industrial de Málaga. A principios de 2020 decidió dar un paso atrás y promocionar al que hasta entonces era Miguel Faustino Pretel, que era el responsable financiero. El fundador ha cedido parte de las responsabilidades de gestión para tratar de construir nuevos productos dentro de Besoccer. Su objetivo es alcanzar en 2022 unos 15 millones de euros para llegar a la cifra de 20 millones en 2023. Será ahí cuando se plantee de nuevo la inversión o la entrada de un socio.