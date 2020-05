Freepik, el 'Google de las imágenes', se vende: el fondo EQT compra la mayoría

Freepik se vende. El gran banco de imágenes y recursos visuales en internet con sede en Málaga ya tiene nuevo dueño. El fondo sueco EQT ha comprado la mayoría accionarial en una operación en la que ha sido valorada en más de 200 millones de euros. Los dos únicos accionistas relevantes de la tecnológica eran los dos fundadores, Alejandro y Pablo Blanes. De esta forma se culminan los primeros diez años de una startup que ha alcanzado los 30 millones de euros de ingresos sin la ayuda de inversores.

Desde hace años, la compañía ha recibido numerosas propuestas de inversión, desde fondos de capital riesgo hasta socios industriales. Sin embargo, los fundadores, que controlaban el 95% de las acciones, se habían negado. Hasta ahora. Joaquín Cuenca, otro de los fundadores, asegura que comenzaron este proceso "buscando al mejor socio". "Nos hemos visto en persona en una sola ocasión, justo antes del confinamiento en España, y supieron adaptarse a la situación, reuniendo en muy poco tiempo a un impresionante número de asesores para afrontar este proceso", asegura.

La cuantía de la operación no ha sido comunicada, pero varias fuentes sitúan la valoración total de la empresa española por encima de los 200 millones de euros. Se convertiría así en una de las grandes ventas de una startup en los últimos años en España, junto a otras como la de Social Point a Take Two (250 millones de euros) o la de Alienvault al gigante estadounidense AT&T (unos 600 millones).

¿Quién es EQT? Se trata de una gestora sueca con más de 40.000 millones de euros en activos bajo gestión. Durante los últimos años ha llevado a cabo varias inversiones en España, como la compra del 80% del operador de telecomunicaciones Adamo o la toma de control de Parques Reunidos. La operación se ha efectuado con el fondo EQT Mid Market Europe, que se centra en compañías con un valor total de entre 100 y 300 millones.

Diez años de historia

Freepik se fundó en el año 2010. Fue tres años después de que los hermanos Pablo y Alejandro Blanes, pusieran en marcha Fotaki, un banco de imágenes en internet. A ambos creadores se sumó Joaquín Cuenca, fundador de una de las dos compañías españolas compradas por Google, Panoramio. Levantaron un agregador de todo el contenido visual gratuito de la red. En un primer momento recurrieron a la publicidad como primer ingreso, luego a un contrato con el gigante Shutterstock para ser su principal socio y derivarle una parte de los usuarios. Y, finalmente, con un modelo de suscripción para contenido premium.

El primer año completo, en 2012, lograron cerca de 5 millones de visitantes únicos al mes. Hoy suman 23 millones. Ese 2012, su primer año con ingresos, estos rozaron los 200.000 euros. En 2019, superaron la barrera de los 30 millones de euros, después de duplicar esa cifra respecto al ejercicio anterior. Ese crecimiento les ha permitido estar durante cuatro años consecutivos en la lista de las 1.000 empresas más veloces en Europa, elaborada por el Financial Times.

La empresa cuenta con una plantilla de 233 empleados. En torno a un 20% de esa cifra han sido incorporados en plena pandemia del coronavirus. Ante el crecimiento de su equipo llegó a tener importantes dificultades para encontrar oficina en Málaga, donde se sigue manteniendo el grueso del equipo.

¿Qué ha cambiado ahora para dar entrada a esta inversión? Alejandro Sánchez asegura que la entrada de EQT es "una muy buena noticia para todos". "Dispondremos ahora de más recursos económicos y humanos, ahora sí que podremos llegar más lejos", asegura. En concreto, van a expandirse en el mercado estadounidense y en los mercados de Asia Oriental.