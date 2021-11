Onroad, la apuesta de un exDeliveroo por digitalizar las clásicas autoescuelas

Sacar el permiso o licencia de conducir en una autoescuelas tradicional puede ser una tarea bastante compleja para algunos por diferentes razones. Requiere de tiempo para asistir a las clases presenciales y posteriormente para realizar las sesiones prácticas de conducción, además de tener que costear las clases que van desde los 100 euros en adelante dependiendo del 'pack' que uno adquiera. Sin embargo, la era digital está cambiando gran parte de las actividades regulares y Onroad, una startup cuya matriz es la francesa Ornikar, busca revolucionar las autoescuelas realizando clases teóricas de manera online y sin costes.

Según comenta a La Información el director general de Onroad en España, Marco Civolani, como compañía decidieron apostar por el país porque era un mercado donde tenían la gran oportunidad de mejorar la calidad de las enseñanzas online de educación vial. "Realizamos un estudio de mercado y creemos que esta es una buena alternativa para nuestro negocio. Decidimos comenzar con clases teóricas y después nos lanzamos con clases prácticas en ciertas ciudades", comenta.

Aterrizaron en Madrid a comienzos de 2020 y desde entonces ya tienen más de 50.000 alumnos que se encuentran sacando el permiso. Hace unos meses el grupo levantó una ronda de financiación de 100 millones de euros liderada por el fondo de inversión americano KKR que tiene como participadas a las españolas MásMóvil o Telepizza. Esta ampliación marcó un récord para el sector de la seguridad vial a nivel europeo y desde la compañía aseguran que tienen grandes planes de inversión para el futuro. "Ellos nos ayudan con nuestra estrategia de crecimiento para mejorar la formación vial en este país y empujar la digitalización de la formación vial".

"Queremos seguir creciendo en España y ahora seguiremos expandiéndonos", afirma Marco Civolani.

La startup ofrece una enseñanza online de lo teórico de forma totalmente gratuita y se puede acceder a ella desde cualquier lugar de España incluidas las Islas. El alumno solo debe registrarse y podrá adaptar las clases a sus tiempos. El negocio está en la parte práctica. El que se apunte debe pagar una comisión por la cantidad de clases y el tipo de licencia que esté buscando. Actualmente se están impartiendo este tipo de lecciones en ocho ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Sevilla, Granada y Murcia. "Tenemos un equipo de atención al estudiante que te acompaña y la gran mayoría continúa con nosotros en la parte práctica", precisa Civolani.

Los precios oscilan según el tipo de paquete que se escoja. Sin contar las clases online, la siguiente opción que tienen es para optar al 'carnet de iniciación' que cuenta con clases teóricas gratuitas (que puedes ver desde el móvil, tablet u ordenador) y 15 clases prácticas por un monto de 29,90 euros. El siguiente 'pack' es el de carnet completo que también tiene lo conceptual con 15 clases en terreno por una cuantía de 399 euros. Además, está la opción de reservar clases prácticas sueltas con un coste unitario de 29 euros.

Batalla normativa

En medio de su crecimiento han comenzado a vivir una batalla con el Gobierno y los agentes de la industria por una supuesta ilegalidad en su funcionamiento. La Plataforma de Autoescuelas Digitales (PAD)- integrada por Drivenyou, Dribo, Tawity, Onroad y Amezti- propuso ciertas modificaciones a la Ley de Tráfico, mientras que la DGT (Dirección General de Tráfico) y la CNAE (Confederación Nacional de Autoescuelas)- que se oponen al funcionamiento de esta nueva metodología de enseñanza- también entregaron algunas enmiendas. Aunque las de la PAD pasaron la aprobación en el Congreso de Diputados, hace unos días han sido rechazados por el Senado, generando una controversia en el sector.

A pesar de que esto no ha sido una 'goleada' de los digitales, para ellos sí ha sido una victoria. El artículo en cuestión (el número 62 de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial publicado en el BOE), contempla la posibilidad de operar a nivel nacional con un solo local para la parte práctica; sin embargo, no hace ninguna referencia sobre escuelas online, como es el caso de Onroad. "No afecta de ningún modo a la forma en la que las autoescuelas digitales ya operaban hasta ahora. Desde la PAD, continuamos trabajando con los grupos políticos y entidades reguladoras para seguir consolidando el modelo de autoescuela digital", indican desde la PAD en un comunicado.

Actualmente según defienden desde la compañía no tienen ningún problema para su funcionamiento. Incluso, hace pocos meses que abrieron sus nuevas oficinas en distintas ciudades de Andalucía y prevén contratar a 100 profesores con una remuneración de hasta un 80% superior al salario base. Ya han empezado a contratar a los profesores en Madrid y tienen los primeros en Barcelona y en Valencia también. En los próximos años prevén alcanzar los 80.000 nuevos usuarios (sumando entre 10.000 y 15.000 usuarios cada mes), y para 2023 esperan cubrir todas las provincias principales de España. "Queremos seguir creciendo en este país que es clave para nosotros y ahora seguiremos expandiéndonos", concluye Civolani.