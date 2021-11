Xolo, la compañía estonia que llega para cambiar la gestoría tradicional a España

Ser un trabajador autónomo y encontrar a un gestor de confianza no es una tarea fácil: realizar el proceso de alta en la Seguridad Social, tramitar el Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) o incluso llegar a pagar más de 100 euros por cada trámite. Xolo, una startup fundada en Estonia, ha aterrizado en España con su primer producto local en el extranjero con el fin de revolucionar el mundo de la gestoría tradicional. A través de la tecnología la compañía reduce el tiempo que los freelance dedican a este tipo de tareas y trámites administrativos.

Una de sus principales soluciones es que a través de su sistema online, que combina inteligencia artificial, machine learning y open banking, la startup automatiza los procesos que las gestorías actuales realizan de forma manual. Los autónomos podrán acceder al servicio que les otorgará un gestor que realizará las facturaciones, la gestión de los gastos, contabilidad y declaración de impuestos.

En España solo lanzaron este nuevo producto a mitad de junio y en septiembre ya han logrado triplicar el número de clientes nuevos mensuales respecto al mes anterior. El country manager de Xolo en España, Carlos Sánchez, ha notado que están llegando cada vez más a los freelance españoles, pero desde septiembre ven un crecimiento mucho más fuerte. "Estamos cerca cerca del 1% de todas las altas que se han hecho en el país. Ellos no necesitan ser expertos en estos trámites, para eso estamos nosotros, para facilitarles el proceso", insiste el encargado.

Sus idea es seguir triplicando mes a mes los clientes y alcanzar el 3% del total mensual de las altas de autónomos.

Su modelo de negocio se basa en aquellos servicios por los que cobran una cuota mensual de 29 euros al mes, sin contar el alta en la Seguridad Social que lo realizan de forma gratuita. Sánchez asegura que esta se trata de una propuesta muy agresiva para el mercado de la gestoría, porque en general el sistema tradicional "cobra 50 euros mensuales por el mismo servicio de IRPF y otras tramitaciones, y más de 90 euros por dar de alta a la persona como autónomo". Esta táctica la ven como una ventaja de penetración en la industria, porque además de ofrecer una variación en los precios, incluyen todo lo que es la automatización de procesos.

Sin embargo, no todo ha sido tan fácil. La desconfianza de los consumidores por algunos servicios digitales sigue estando presente en la sociedad. Es por esto que al ser una gestoría 100% digital, Sánchez indica que aún hay personas que son 'escépticas' respecto al servicio. Creen que "no tendrán el mismo trato" o que no obtendrán una respuesta rápida como en un encuentro presencial. "Allí es precisamente donde nosotros ponemos mucho hincapié. Somos como cualquier otra gestoría pero ponemos en juego la tecnología que nos permite automatizar las cosas que otros hacen manualmente", señala.

La compañía estonia ha apostado por una estrategia de marketing bastante amplia, y además de potenciar su trabajo a través de plataformas y redes sociales, se enfocan en el 'boca a boca' de sus clientes. "Queremos buscar que la gente hable de nosotros una vez que ya han contratado nuestro servicio. Esto nos ayudará a crecer tanto en clientes como en volumen de negocio", indica el country manager. Aparte de ello también han creado un blog- dentro de un bloque semanal de artículos- en el que generan contenido para los autónomos: IRPF, IVA, textos relacionados a la salud mental, cómo gestionar los impagos de clientes, entre otros.

El despegue desde Estonia hacia nuestro país ha sido, según explica el gerente del país de la compañía, por una gran razón en concreto. España es uno de los mayores países de Europa en tener más de 3 millones de trabajadores por cuenta propia. Y por otro lado también está presente el segmento al que apuntan, como el de diseñadores, creativos, consultores o informáticos, donde existen alrededor de 700.000. Este es a la cantidad de usuarios al que pretenden llegar en los próximos años y actualmente ya entrega sus servicios a más de 100.000 freelance en 131 países diferentes.

Llegar a la península ibérica ha sido solo el primer paso de la compañía para su plan de expansión por Europa. Para finales de 2022 planean alcanzar diversos objetivos como lanzar otros productos locales en al menos diez países. Italia y Portugal serían los siguientes en el mapa de Xolo, donde pretenden instalarse el próximo trimestre. Además, quieren mantener el crecimiento que tienen actualmente: triplicar mes a mes los clientes "siendo conscientes de que no todos los meses serán iguales", y así alcanzar el 3% del total mensual de personas los nómadas digitales.