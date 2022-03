Los grandes 'proxys' votan con reservas el plan de Aena para ser más verde

En menos de tres semanas, Aena celebra su junta general con uno de los puntos del día en el foco de los accionistas. El plan de acción climática, el programa en el que la compañía ha sido pionera en el sector para ser más verde en los próximos, está siendo analizando con especial detenimiento por los asesores de voto. Los primeros informes ya están sobre la mesa y arrojan posiciones contrarias entre los grandes proxys. El estadounidense Glass Lewis ha recomendado a los propietarios de Aena que se abstengan y no voten a favor de este punto, porque a su juicio la compañía no ofrece suficiente información y dar apoyo supondría librar de responsabilidad a los directores del plan. El resto de asesores optan por el sí.

El plan de climático de Aena es una de las piedras angulares de la compañía para la próxima década. Empujado por el inversor activista Chris Hohn, primer accionista privado del grupo, el gestor aeroportuario ha sido pionero en esta iniciativa entre las grandes corporaciones, hasta el punto de ser referencia por distintos organismos que monitorizan que las compañías cumplan con las normas de buen gobierno corporativo. La compañía quiere impulsar las energías renovables y ser más eficiente para adelantarse así diez años en el tiempo al objetivo de cero emisiones netas para el 2050.

La voz más escéptica para esta junta es la de Glass Lewis, asesor de voto que representa a inversores con una suma de 40 billones de dólares en activos. "Tenemos algunas reservas sobre las votaciones directas de los accionistas sobre las estrategias climáticas", adelantan en su explicación. El proxy estadounidense considera que el apoyo a este plan por parte de los accionistas Aena descargaría de responsabilidad a sus directores. A ello se une que el plan ofrece información menos completa que otras cotizadas como Ferrovial, que sí ahonda en su opinión en cuestiones claves de acción climática. "No estamos totalmente convencidos de la aprobación de esta propuesta en este momento", concluyen.

Otros asesores han optado por apoyar el plan. Un caso significativo ha sido el del proxy español Corporance (integrado en la alianza europea Proxinvest), que el pasado año recomendó oponerse al programa de Aena y ahora ha cambiado de parecer al observar notables esfuerzos de la compañía a la hora de ser más concisa y transparente en los objetivos a desarrollar. Agradece que Aena se haya adaptado rápido a las nuevas directrices que en 2021 marcó el árbitro científico de los objetivos climáticos (SBTi). También suma a su favor la publicación del informe del Comité de Sostenibilidad y Acción y la creación del cargo de Chief Green Officer para esta área, que actualmente ocupa Amparo Barea.

En la misma línea se mueve el otro gran proxy, ISS. El asesor propiedad del gigante alemán Deutsche Börse se inclina por votar a favor, aunque recuerda que la compañía aún no ha fijado todavía en su plan los objetivos detallados en los parámetros Scope 3, las reducciones indirectas que son más difíciles de cuantificar. Son las vinculadas al aterrizaje y despegue de aviones en los aeropuertos o a la huella de los vehículos y maquinaria encargados de los servicios de handling, entre otros. Pese a ello, ISS espera que Aena aporte esta información en el plazo de dos meses.

Otros puntos polémicos

El plan climático no es el único punto del día que despierta discrepancias entre los grandes proxys. La reelección de algunos consejeros de la compañía también aleja las posturas, incluso en lo que respecta a la continuidad del presidente Maurici Lucena. ISS considera que hay que oponerse a su reelección, habida cuenta que suma a sus funciones de presidente las de consejero delegado y a que la compañía no contempla a corto plazo un plan de sucesión ni tampoco la posibilidad de separar ambos cargos en el futuro.

Tampoco gusta a Corporance la composición del consejo. El asesor de voto observa la presencia de demasiados miembros dominicales, lo que le lleva a recomendar el no a la reelección de tres miembros: Raúl Míguez, Manuel Delacampagne y Eva Ballesté Morillas. Los tres representan al Estado, máximo accionista de Aena a través de Enaire, y su presencia choca con sus guidelines, en las que aboga por aumentar el número de independientes en los consejos de administración hasta que sean más de la mitad del total.

Pese a la recomendación de los expertos en buen gobierno corporativo, las recomendaciones negativas de los proxys no se siguen a pies juntillas por los propietarios de la compañía. En el caso del gestor aeroportuario, el accionariado de la compañía es particular, ya que el Gobierno convive en el accionariado con grandes inversores como el fondo The Children's Investment (TCI) y la gestora Blackrock. El año pasado, la inmensa mayoría apoyó la continuidad de los miembros del consejo, como prueba el resultado de las votaciones.