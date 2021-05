El 'proxy' Glass Lewis pone en duda el salario fijo de Goiri, pero lo aprueba

El gran 'proxy' estadounidense Glass Lewis muestra su escepticismo con el salario fijo que previsiblemente recibirá el nuevo presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, durante los próximos tres años. La cúpula de la entidad buscará este viernes conseguir el voto favorable de sus accionistas a las retribuciones de su equipo, pero la polémica está servida después de que se anunciara un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 7.800 empleados y que la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, calificara de inaceptables los altos sueldos de los banqueros en medio de las negociaciones sindicales.

El presidente ejecutivo -aunque con funciones limitadas- de CaixaBank mantuvo su retribución acotada durante el tiempo en que presidió Bankia debido a una normativa aplicable a entidades en reestructuración, en donde cobró 500.000 euros fijos en 2020. No obstante, este régimen no le es de aplicación a los directivos de CaixaBank, por lo que el consejo de administración ha propuesto pagarle 1,65 millones de euros fijos, lo que supone más que triplicar el anterior, y a lo que se ha de sumar un máximo de 200.000 euros en concepto de variable.

Considera que el salario del presidente de CaixaBank "parece significativamente más alto que el de sus pares"

En el informe de consejo asesor para los inversores institucionales de CaixaBank al que ha tenido acceso La Información, Glass Lewis señala que el salario fijo del presidente de la entidad es el segundo más alto del grupo, solo por detrás del que recibirá el consejero delegado, Gonzalo Gortázar. El asesor de gobernanza realiza una comparativa del sueldo base de Goirigolzarri con la media que ingresan otros primeros espadas de compañías como Banco Sabadell, Bankinter, ABN Amro, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Natixis, BBVA o Banco Santander, entre otros. "El salario base del presidente ejecutivo parece significativamente más alto que el de sus pares", apunta.

A Glass Lewis le generan dudas que la remuneración fija sea tan alta debido a que esta parte del sueldo no está directamente relacionada con la evolución del propio negocio, por lo que avisa de que esta política puede entenderse como un soporte en caso de que los principales indicadores financieros caigan por debajo de las expectativas. También advierte de que puede llegar a abultar los incentivos a corto, medio y largo plazo del directivo en cuestión, a menudo calculados como un porcentaje del sueldo base.

Sin embargo, la firma reconoce que su preocupación queda mitigada porque la parte variable propuesta para Goirigolzarri es de 200.000 euros anuales en función de que se cumplan los objetivos, un importe que se sitúa "significativamente" por debajo del de sus pares. Igualmente considera positivas las indemnizaciones por despido asignadas al banquero y las de competencia desleal. En suma, Glass Lewis, aunque pide a los accionistas tener en cuenta sus consideraciones, señala que no son del todo preocupantes y que la política de retribuciones de la nueva CaixaBank está en línea con las mejores prácticas de gobernanza. Su recomendación es votar a favor a la propuesta de remuneraciones.

Otro de los 'proxys' influyentes que ha emitido su consejo es ISS, el cual se limita a tildar de "justo" el paquete retributivo de Goirigolzarri y a respaldar el voto a favor de este punto del orden del día. Para este asesor de poder, el 'no' a una propuesta de salarios se produciría solo en caso de que confluyan diversos factores, fundamentalmente relacionados con la correcta divulgación y explicación de las condiciones. A diferencia de Glass Lewis o ISS, el español Corporance, socio para España y Portugal de la red europea de proxy advisors liderados por Proxinvest, inclina su consejo de voto hacia el otro lado de la balanza. Igualmente, critica que Goirigolzarri tenga funciones ejecutivas, a pesar de que su antecesor, Jordi Gual, no las tenía y de que el propio Banco Central Europeo (BCE) recomienda que los presidentes no tengan este carácter.

Aunque es cierto que los institucionales suelen dirigir su voto hacia lo aconsejado por los 'proxys', en todo caso serán los accionistas de CaixaBank los que tendrán la última palabra. Se da la circunstancia de que en el accionariado del banco se encuentra el Estado, que a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) posee el 16,11% del grupo, por lo que después de las recientes declaraciones de varios miembros del Gobierno se ha levantado una seria controversia respecto a todo lo que concierne con las retribuciones en el sector bancario.

Criteria previsiblemente apoyará al equipo gestor

Por su parte, la mayoría de empleados con acciones, que ha delegado su voto a representantes sindicales, ya han adelantado que votarán en contra de las propuestas y tratarán de intimidar durante sus intervenciones a los directivos por el polémico ajuste de empleo que se está negociando estas semanas a la vez que se trata de aprobar unas remuneraciones que consideran "desproporcionadas". Una de las voces más relevantes será la de Criteria, que cuenta con el 30,02%. Los sindicatos habrían solicitado al brazo inversor de la Fundación La Caixa que les adelantara su decisión en una misiva, pero hasta ahora no han recibido ninguna respuesta de su parte. El mayor accionista de CaixaBank previsiblemente apoyará al equipo gestor, por lo que, aunque la representación sindical confiaba en su voto en contra, su intención es mantenerse con un tono discreto. La mayoría de accionistas significativos cree que el procedimiento de despidos no se comunicó en el momento oportuno ni bajo las circunstancias adecuadas.