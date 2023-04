La AEPD abre una investigación sobre OpenAI, la propietaria de ChatGPT

La Agencia Española de Protección de Datos ha comenzado una investigación de oficio respecto a las actuaciones previas de la firma estadounidense OpenAI, propietaria de ChatGPT u su servicio de inteligencia artificial generativa, debido a unas acusaciones por un presunto incumplimento de la normativa respecto a los derechos de las personas.

La agencia recuerda en un comunicado que aboga por el desarrollo y la puesta en marcha de tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial desde "el pleno respeto" a la legislación vigente, ya que considera que "solo desde ese punto de partida puede llevarse a cabo un desarrollo tecnológico compatible con los derechos y libertades de las personas".

En este sentido, la agencia informa de que la semana pasada solicitó al Comité Europeo de Protección de Datos que se incluyera el servicio ChatGPT como tema a abordar en su reunión plenaria. A juicio del organismo, los tratamientos globales que pueden tener "un importante impacto" sobre los derechos de las personas requieren de acciones armonizadas y coordinadas a nivel europeo en aplicación del Reglamento General de Protección de Datos.

El citado comité ha decidido en el plenario celebrado este jueves lanzar un grupo de trabajo para fomentar la cooperación e intercambiar información sobre las acciones llevadas a cabo por las autoridades de protección de datos, explica la AEPD. "Con el inicio de la investigación en España y la participación en el grupo de trabajo europeo, la AEPD actúa en paralelo en el marco de sus potestades y competencias como autoridad nacional de supervisión y control, además en coordinación con sus homólogas europeas a través del comité".

De esta forma, España se incorpora a la lista de países que no termina de confiar en los avances de esta compañía, ya que la normativa europea para regular el uso de la inteligencia artificial no entra en vigor hasta 2024, lo que ha provocado que Italia emitiera un bloqueo inmediato de la aplicación el pasado 31 de marzo, tras denunciar que no se respetaba la protección de datos del consumidor.