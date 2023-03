Las aerolíneas piden liberalizar "cuanto antes" las siete torres de control aéreo

Las aerolíneas españolas, agrupadas en la patronal ALA, reclaman al gobierno que no paralice e inicie "lo antes posible" el proceso de liberalización de siete torres de control situadas en los aeropuertos de Tenerife Norte, Tenerife Sur, Gran Canaria, Bilbao, Málaga, Santiago y Palma de Mallorca. El pasado viernes concluyó el proceso de consulta pública abierto por el Ejecutivo para conocer las inquietudes del sector, que reclama celeridad para evitar que se extienda en el tiempo, como ya pasara en la primera experiencia de 2010, que no se culminó hasta principios de 2013.

La externalización de la operativa de estas torres, que en la actualidad depende del gestor público Enaire, permitiría "mejorar la calidad y la eficiencia sin menoscabar la seguridad", además de "seguir modernizando la gestión del tráfico aéreo en España", según fuentes de ALA. La patronal de las aerolíneas basa su postura en un estudio realizado por la CNMC en 2018. El organismo de Competencia cifró en un 60% la mejora de los parámetros de eficiencia en el servicio para el período 2012-2017, después de ejecutarse la primera liberalización de 12 torres, que tuvo lugar en 2010.

Esta mejora de la eficiencia también se notó en las torres de control que no estaban liberalizadas, según la CNMC, que cifró en un 15% la mejora de las prestaciones tras la externalización. "No pensamos que Enaire no esté prestando un buen servicio, que lo está haciendo, pero creemos que esta liberalización permitirá mejorar la eficiencia del sistema en su conjunto", defienden desde ALA.

Mejora de la eficiencia en las torres liberalizadas

Las aerolíneas aseguran que la primera liberalización "no produjo ningún menoscabo en la seguridad" y, citando datos de Eurocontrol, consideran que la calidad del servicio de las torres privadas ofrece mejores cifras incluso que las torres controladas por Enaire. Ponen como prueba de ello que la tarifa que Aena cobra a las torres de control se ha reducido un 13% entre 2014 y 2022, caída de la que se beneficiarían indirectamente los viajeros de todos los aeropuertos.

Este mismo debate llegó la semana pasada al Congreso de los Diputados, donde los socios minoritarios del Gobierno exigieron una revisión del proceso de liberalización. El PSOE sumó su apoyo a la Proposición No de Ley elevada por sus socios, una revisión que, a juicio de ALA, "siempre fue la intención del Ministerio de Transportes", aunque reclama que el proceso, que tardará al menos dos años en llegar, "no se pare, siga su camino y se haga con todas las garantías legales".

En relación con las críticas del Gobierno de Canarias, que se ha mostrado contrario al proceso de liberalización que afecta a tres de las torres en su territorio, la patronal de las aerolíneas no entiende que se posicionen en contra de algo que ya se realizó en 2010 —las torres de control de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura se externalizaron entonces— y consideran que "deberían apoyar esto como una medida que nos permitirá seguir siendo competitivos".

A favor de que Enaire pueda competir

La Asociación de Líneas Aéreas se ha mostrado favorable a que Enaire, como gestor público, pueda presentarse a las licitaciones de estos servicios tanto en España como en el extranjero, como han hecho los gestores aéreos de Alemania (DFS) e Italia (Enav), que se han interesado por la liberalización de las torres españolas.

Aunque para ello "harán falta cambios legislativos" y avisa de que si Enaire quisiera competir, debería hacerlo "mediante una entidad separada, de forma que se garantice que los ahorros que se generen por la liberalización de las torres de control no repercutan en tarifas más caras en las labores de aproximación o ruta", que continuarán bajo la gestión del operador público. ALA también aboga porque esta liberalización también llegue para los servicios de control de aproximación, aunque para ello también sería necesario un cambio de normativa.