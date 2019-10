Alcobendas (PSOE y Cs) teme una multa de 800 millones si frena la bolsa de suelo

El nuevo alcalde de Alcobendas (y presidente de la Mancomunidad de municipios del Noroeste de Madrid), el socialista Ramón Sánchez Acera, tiene una enorme piedra en el zapato. Se trata de Los Carriles, la mayor bolsa de suelo público del norte de Madrid, que el Partido Popular aprobó in extremis antes de dejar el poder y que ya cuenta con el visto bueno de la consejería de Medio Ambiente de la Comunidad para salir adelante. Los Carriles (2.172.909 metros cuadrados) plantea un desarrollo de 8.600 viviendas en esta localidad de 114.000 vecinos, con un 45% de vivienda protegida, a construirse en un plazo de entre nueve y diez años.

El socialista, que gobierna en bipartito con Ciudadanos, manifestó que había que parar -o, al menos, matizar- el desarrollo urbanístico de Los Carriles. Cien días después de conformarse la nueva corporación la decisión todavía no está tomada, hay un estudio en marcha que analiza cómo solucionar los problemas de viabilidad que plantea el desarrollo y la paralización de Los Carriles prometida en campaña no parece ser tan sencilla. Sí es, sin duda, muy gravosa para el Ayuntamiento, que se no termina de aclarar cómo va a gestionar un proyecto que supone hasta un 5% de la superficie total de Alcobendas.

Uno de los mayores escollos para que Sánchez Acera pueda cumplir su programa electoral son los propietarios del suelo de Los Carriles, que llevan años esperando la urbanización de los terrenos. Justo hace un año, la Asociación Administrativa ‘Los Carriles’ de Alcobendas demandó al antiguo Ayuntamiento 'popular' por el acuerdo plenario de noviembre de 2017, en el que se votó en contra del Planeamiento de Desarrollo de este sector.

Render de Los Carriles, Alcobendas. / www.loscarrilesalcobendas.es

Una demanda de 800 millones...

Entonces, los propietarios de los terrenos reclamaron 800 millones de euros por el coste de la adaptación de su proyecto a las diferentes exigencias del Ayuntamiento. Además, exigieron en su demanda 20 millones de euros por cada año que se retrase la aprobación de un desarrollo recogido en el Plan General de Ordenación Urbana. Ante una nueva paralización del proyecto, los propietarios mantendrían su lucha por este 'pelotazo' urbanístico en una de las localidades, junto con Pozuelo de Alarcón, de mayor renta per cápita de España.

... Y un informe salvador

Recientemente, el vicealcalde de la ciudad, Miguel Ángel Arranz, informó en pleno de que el Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Ciudadanos no ha decidido aún que hacer con el desarrollo urbanístico de Los Carriles. Fuentes relacionadas con la operación urbanística aseguran a La Información que desde el Consistorio se ha encargado un informe que indique la obligatoriedad de este proyecto, aunque la coalición gobernante nunca ha estado de acuerdo con el mismo durante la campaña.

Los mayores propietarios del suelo (los potenciales demandantes) son la mencionada cooperativa de ingenieros. El segundo es el Ayuntamiento, que tiene un 11,5% del total. Con porcentajes inferiores está el Arzobispado de Madrid y la familia Sánchez Alberca, un conocido letrado de Madrid especializado en expropiaciones.

No esta de más recordar que en los últimos meses del anterior equipo de gobierno, Horacio Rico, portavoz de Ciudadanos por aquel entonces, y Ana Rojas, concejal de la formación naranja, votaron junto al PP para que se diera luz verde al desarrollo de Los Carriles. En contra votó Roberto Fraile, actual concejal de Comercio, Empleo e Innovación Tecnológica. Ante esta situación, Ciudadanos expedientó a los concejales díscolos y ambos abandonaron el partido.