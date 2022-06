Las aportaciones al sistema de previsión se hunden: 2.000 millones menos

La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, lamenta la falta de ahorro. El nivel de aportaciones ha caído unos 2.000 millones de euros en el último año, según datos de la patronal, que lamenta que con una contribución de 1.500 euros anuales se consigue un complemento de pensión de apenas 100 euros. "Contadme qué se puede hacer con 100 euros al mes", ha indicado durante la responsable de la asociación durante su intervención en los cursos de verano de la APIE, la UIMP y BBVA.

González de Frutos ha señalado que la previsión aseguradora tiene "un problema", que es la era de la situación prolongada de tipos bajos, que hace ineficaz casi cualquier oferta con rentabilidad mínima garantizada. El giro radical del mercado se ha producido sobre todo entre 2020 y 2021. En todo caso, está previsto que el Banco Central Europeo (BCE) empiece a normalizar su política monetaria a partir del próximo mes de julio y lo acelere en septiembre.

En este sentido, la presidenta de Unespa ha reconocido que el ejercicio 2020 fue extraordinario por la pandemia y tal vez se deba dejar "a beneficio de inventario dadas sus características especialísimas", pero 2021 "no deja lugar a dudas". Según ha precisado, el signo neto de liquidez de la previsión en España ha cambiado a negativo y la razón no es otra que la eliminación del soporte o beneficio fiscal.

En su opinión, una política económica no puede calificarse de buena ni de acertada si provoca terremotos como este. "No puede considerarse una buena decisión política su provoca el hundimiento inmediato de cifras. La primera obligación de un actor público es no distorsionar los mercados y darles seguridad", ha remarcado. Además, ha subrayado que lo que han perdido las soluciones previsionales individuales, que son las que han quedado desatendidas fiscalmente, no lo han ganado las colectivas".

El defensor financiero: técnicamente mal planteado

En otro orden de cosas, González de Frutos, da la bienvenida a la Autoridad Administrativa Independiente de Protección del Cliente Financiero, pero cree que el proyecto se ha planteado de una manera desenfocada. "Tiene muy poco que ver un contrato de depósito y uno de seguro de responsabilidad civil del automóvil, por lo que se concentre todo en una sola autoridad preocupa debido a que técnicamente no queda garantizado que los temas vinculados al seguro sean tratados con los conocimientos adecuados", ha lamentado.

Considera que una sola autoridad que entienda de todos los conflictos interpretativos de la actividad financiera correrá fácilmente el peligro de carecer del necesario expertise para juzgar las relaciones aseguradoras. Asimismo, entiende que la única razón para la existencia de esta autoridad es la "deficiente actuación de las instancias públicas de gestión de reclamaciones", puesto que la carga de conflictos que puede estar asumiendo el sector actualmente estará por debajo de los 100.000 asuntos.