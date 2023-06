El auditor alerta que el Bundesbank puede necesitar una inyección de capital público

El banco central alemán, el Bundesbank, podría necesitar necesitar una inyección de capital del gobierno que preside Olaf Scholz para cubrir las pérdidas en los bonos adquiridos como parte del programa de compra de activos del Banco Central Europeo (BCE), según advierte el auditor federal del país germano. “Se esperaría que el Estado recapitalizara la Bundesbank a través del Presupuesto”, estima el auditor en un informe que recoge Bloomberg. La postura del Ministerio de Finanzas ha sido totalmente opuesta a esta conclusión.

El Bundesbank registró una ganancia nula el año pasado y utilizó 1.000 millones de euros de provisiones de riesgo después de las subidas de los tipos de interés en la eurozona que chocaron con años de compra de bonos. El banco central del país ya alertó en marzo que las pérdidas empeorarán en los próximos años y que es posible que no estén completamente cubiertas por las provisiones ya apartadas, que en ese momento ascendían a 19.200 millones de euros. En ese momento, afirmó que las pérdidas se compensarán con futuras ganancias, lo que sugiere que no se necesitará una inyección de capital del gobierno.

Sin embargo, el informe del auditor, adelantado por Financial Times, refleja como tales déficits pueden no ser sostenibles y que el gobierno debería planificar en consecuencia. "Las actividades continuas de política monetaria, dada su magnitud, representan el riesgo de un patrimonio neto negativo", esgrime. Esto da lugar a "dudas de que el Bundesbank pueda soportar independientemente las pérdidas en todos los casos". "No solo el caso extremo de un país miembro importante que abandona la unión monetaria conduce a un patrimonio neto negativo en las cuentas del Bundesbank", explica el auditor.

Al ser consultado, el Ministerio de Finanzas de Alemania defendió que "llega a una evaluación de riesgos diferente" y no está de acuerdo con las recomendaciones del auditor. "Es muy improbable que haya una carga en el presupuesto federal debido a las pérdidas de las operaciones de política monetaria del Bundesbank desde el punto de vista del gobierno", dijo un portavoz el lunes.