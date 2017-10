La banca pierde más de 4.700 millones en bolsa el día después del referéndum

La situación de inestabilidad que se ha vivido en Cataluña durante la celebración del referéndum igual ha tenido su impacto en el parqué bursátil. El Ibex 35 ha retrocedido un 1,21% y cierra en los 10.255 puntos. Las caídas han estado lideradas por la banca catalana, con CaixaBank retrocediendo un 4,43% y Banco Sabadell cayendo un 4,53%.



Pero no sólo ha caído la banca catalana, sino todo el sistema financiero español. Por citar los dos bancos más grandes, el Santander ha sufrido un castigo del 1,61% mientras que en el BBVA los números rojos han alcanzado el 2,37%. También ha tenido su impacto, como es lógico, en la primera de riesgo, que ha aumentado siete puntos y se sitúa en los 123,2 puntos y la rentabilidad del bono a diez años ha escalado desde el 1,63% al 1,686%.



El 1-O será recordado por todas las entidades y no sólo por el desafío soberanista sino por sus consecuencias para ellos. Los fuertes números rojos han provocado que la banca haya perdido, en un solo día, 4.761 millones en bolsa. Las ventas se han impuesto y el temor a que la situación no se solucione a corto y medio plazo hace que algunos hayan optado por hacer caja ante futuras caídas.



En concreto, la que mayor castigo ha sufrido en términos absolutos ha sido el Santander. La entidad presidida por Ana Patricia Botín ha sufrido un castigo de 1.526 millones de euros mientras que la pérdida para BBVA ha sido de 1.195 millones. Cerraría el podio CaixaBank que se deja 1.124 millones de euros de capitalización en un 'lunes negro' para la banca.

