Santander alcanzará la ratio de capital que pide el BCE si cede terreno en EEUU

Banco Santander alcanzaría de un plumazo el 12% de capital de máxima calidad que está demandando tanto el Banco Central Europeo (BCE) como el mercado si se deshace de su filial de banca minorista en Estados Unidos (Santander Bank) y recompra el 30% que no controla en Santander Consumer USA, su negocio de financiación de automóviles en el país norteamericano.

Al menos así lo cree un informe elaborado por Citi con motivo del nuevo plan estratégico 2019-2021 que Santander presenta este miércoles en Londres. Según los analistas del banco de inversión estadounidense, estas dos operaciones proporcionarían al grupo que preside Ana Botín unos 100 puntos básicos de capital y, teniendo en cuenta que la ratio CET1 'fully loaded' del banco cerró 2018 en el 11,3%, este 'extra' permitiría superar con holgura el 12% que se está pidiendo desde Fráncfort a las entidades.

Y es que el capital es uno de los aspectos de Banco Santander que más inquieta a los inversores y que más interés acapararán durante la presentación de la nueva hoja de ruta de la entidad cántabra, que en un principio iba a contar con la presencia del que estaba llamado a ser el nuevo consejero delegado del grupo hasta que se frustró su fichaje: Andrea Orcel.

Desde el sector financiero se interpretó que la llegada del banquero de inversión italiano buscaba acelerar la salida de Santander de aquellos mercados que no son rentables y el impulso -o la entrada en otros nuevos- de los que sí lo son. Y en este contexto, el mercado espera novedades respecto a los planes de futuro de Santander en Estados Unidos, su mercado menos productivo, con una tasa de rentabilidad (RoTE) del 4%, frente al 20% de Brasil o México o el 11% de España. "Santander tiene que hacer algo en Estados Unidos, incrementar su tamaño o reducirlo, pero tiene que hacer algo", apuntan fuentes financieras.

En este país, el grupo cántabro desarrolla su actividad bajo Santander Holdings USA, cuyo paraguas engloba a Santander Bank, banco minorista con presencia significativa en la zona noreste; Santander Consumer USA (SCUSA), negocio de financiación de automóviles situado en Dallas; la unidad de banca privada internacional en Miami; el bróker de Nueva York y la banca retail y de empresas en Puerto Rico.

"Se espera una actualización sobre el negocio minorista y de consumo en Estados Unidos, pues los intentos de 'darle la vuelta' no han sido muy exitosos", comentan los autores del informe de Citi, Stefan Nedialkov y Anand Demble, que inciden en que, si el banco quiere acelerar la generación de capital, necesitaría "vender activos y/o ampliar capital". Si no, no se alcanzaría la ratio de capital del 12% hasta 2022, según sus proyecciones.

Ana Botín tiene valorado Santander Bank en 11.708 millones de euros (valor en libros), mientras que la participación del 30% que no controla de SCUSA -y que Citi sugiere comprar- tiene un precio de mercado de unos 2.000 millones de euros, según su cotización actual. Hacerse con el 100% del capital del negocio de financiación de automóviles, además, permitiría incorporar al beneficio del grupo los 218 millones de beneficio correspondientes actualmente a intereses minoritarios.

Acuerdo clave con Chrysler

No obstante, buena parte del futuro del negocio de Santander en Estados Unidos pasa por las conversaciones que mantiene con la matriz de Chrysler (Fiat Chrysler Automobiles) respecto a un acuerdo clave que tienen las dos partes para la financiación de vehículos del grupo automovilístico, cuya intención de establecer una unidad de financiación propia en Estados Unidos. "Un cambio significativo en la relación comercial podría afectar negativamente las operaciones de SCUSA y Santander US", advierte el banco cántabro en sus cuentas anuales.

En términos de rentabilidad, Banco Santander avanzó durante la presentación de sus resultados correspondientes al ejercicio 2018 que esperaba alcanzar un RoTe del 13-15% en el medio plazo, aunque el consenso del mercado cree que la entidad se quedará en el 12,1% en 2021, por lo que, si los analistas llevan razón, el objetivo de Ana Botín de alcanzar unas ganancias de 10.000 millones de euros en un solo año tendrá que esperar.