BBVA no garantiza que sus bonos verdes superen el análisis de Europa en 2022

"La sostenibilidad es un eje esencial de la estrategia de BBVA". Este lema es repetido de manera insaciable por el presidente del grupo, Carlos Torres, que quiere conseguir que la marca de la entidad se relacione con "lo verde, que considera más que un color". Pero a pesar de los esfuerzos por avanzar en este ámbito y su aplicación en las emisiones de bonos, el grupo prefiere guardarse las espaldas ante la entrada en vigor en enero de 2022 del Reglamento Delegado con el que se sentarán las bases para clasificar las actividades mejor posicionadas para contribuir a la mitigación del cambio climático, que completa el Reglamento de Taxonomía de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea.

La entidad financiera incluye en todos sus principales programas de emisiones, como en el de Renta Fija, en el SMTN (Structured Medium Term Note) y en el Global Medium Term Note (GMTN) una nota de advertencia sobre los riesgos asociados a invertir en Valores con Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). BBVA fija como principal escudo el hecho de que todavía no existe ninguna definición, ni legal ni regulatoria, de fines 'sostenibles' y tampoco un consenso en el mercado sobre las características necesarias para que una determinada emisión sea conmiserada como tal.

Por ello, aunque cuenta con su propio marco para la emisión de bonos ODS desde abril de 2018 alineado con las partes más relevantes de la Taxonomía de Finanzas Sostenibles europea, asume que sus valores podrían no cumplir con las características que se determinen en el supuesto de que en el futuro se desarrolle la definición y el consenso sobre su significado. De este modo, el banco admite que hasta que no se desarrollen los criterios técnicos de análisis de los objetivos no será posible predecir si su marco los satisfará. "No se puede garantizar el cumplimiento de la Taxonomía de Finanzas Sostenibles de la UE una vez que los criterios técnicos de análisis se encuentren determinados", rezan los distintos folletos de emisiones de BBVA.

El banco admite que hasta que no se desarrollen los criterios técnicos de análisis de los objetivos no será posible predecir si su marco los satisfará

En realidad, la Unión Europea puso los cimientos en junio de 2020 sobre lo que ha de considerarse como sostenible en el Reglamento de Taxonomía de Finanzas Sostenibles relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones de este tipo. No obstante, este conjunto de órdenes todavía debe desarrollarse mediante la implementación por parte de la Comisión Europea de Reglamentos Delegados de criterios técnicos de análisis de los objetivos medioambientales establecidos, como es el caso del Reglamento Delegado sobre taxonomía climática en virtud del cual penderán las emisiones 'verdes' de las compañías.

BBVA pone algún ejemplo de problemas que podrían darse ante este escenario disyuntivo. Señala la posibilidad de que el destino de los importes netos de las emisiones ODS hacia proyectos sostenibles no agrade, de manera total o parcial, las expectativas presentes y futuras del inversor, o que no cumpla con los requisitos 'verdes', 'sociales' o 'sostenibles' que se haya marcado a nivel individual o de cartera. En esta línea, también vitupera las evaluaciones o informes que realizan de forma habitual las firmas de análisis sobre Valores ODS, asegurado que no puede garantizarse la adecuación o fiabilidad de ninguna de estas opiniones al no estar sometidas a ningún control.

​Avisa de que no puede garantizarse la fiabilidad de ninguna opinión de las firmas de análisis sobre Valores ODS al no estar sometidas a ningún control

A pesar de que en los tres programas citados se incluye la posibilidad de emitir bonos sostenibles, BBVA solamente ha lanzado emisiones con esta denominación a través de su Programa GMTN, que son respaldadas por su marco ODS, que cuenta con la evaluación de verificación independiente de parte de DNV-GL. Según el último informe correspondiente al cierre del ejercicio 2020, la cartera total elegible 'verde' del grupo ascendía a 4.009 millones de euros, un 44% más que en 2019. Por su parte, la cartera social se situaba en 2.268 millones de euros. El año pasado emitió un bono social Covid-19 por 1.000 millones de euros y realizó una colocación privada por de 40 millones de euros.

En otro informe de revisión sobre el seguimiento de estas emisiones, PwC, que actúa como verificador, concluye que no hay ninguna evidencia que le haga sospechar de que los fondos obtenidos no han sido asignados a los activos o proyectos refinanciados por los bonos 'verdes' y 'sociales' y que el capital invertido no sea atribuible a los mismos. Del igual modo, no ha encontrado errores significativos en la metodología utilizada. Para llegar a esta resolución, la consultora ha mantenido reuniones con los departamentos involucrados, ha realizado un análisis de los procedimientos utilizados, ha recogido muestras para comprobar la información relativa a los indicadores de impacto y ha contado con una carta de manifestaciones de la dirección.