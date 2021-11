El BdE recurre al coach Boardsfera para afrontar los retos de su plan estratégico

Los miembros de la alta dirección del Banco de España tendrán un coach individual para desarrollar y afianzar sus habilidades de liderazgo. Con este plan de acción, el regulador quiere que su equipo esté más que preparado para hacer frente a los desafíos derivados de su primer gran Plan Estratégico que se completará en 2024, pero también para afrontar los cambios del entorno económico, laboral y social generados por la crisis del coronavirus. La firma Boardsfera, que cuenta con una red de ejecutivos con amplia experiencia en el panorama internacional, acompañará a los directivos durante un máximo de un año en este proceso de crecimiento.

Este tipo de servicio de coaching ejecutivo es muy habitual entre la gran mayoría de las empresas españolas de más tamaño, por lo que el Banco de España ha querido ahora alinearse con esta práctica, según explican fuentes del supervisor. En el pasado se han contratado sesiones de coaching de manera puntual, a una escala más pequeña, pero se ha decidido así ampliar el alcance de la acción debido a que el gobernador, Pablo Hernández de Cos, la subgobernadora, Margarita Delgado, y el resto de directores generales adjuntos y de la alta dirección afrontan actualmente nuevos e importantes retos.

Este proceso de contratación se realizó mediante un acuerdo marco, por lo que en realidad también han sido adjudicatarias las empresas Right Management Spain y Gil Casares, por este orden de clasificación. Las sesiones tienen un carácter muy personal, de modo que el primer paso es llevar a cabo una toma inicial de contacto, también conocida como 'feeling meeting'. En caso de que una de las dos partes (tanto coach como coachee) sienta que el ambiente de confianza no parece alcanzable o no existe compatibilidad, se probaría con la siguiente empresa de servicio de asesoramiento y acompañamiento directivo con mejor nota.

Los coach que trabajarán con la cúpula del Banco de España deben de haber formado parte de consejos de administración de importantes organizaciones, así como tener experiencia en consejos asesores o comisiones ejecutivas. Tener acreditaciones del IE Business School o del EAE Business School son también algunos de los requisitos necesarios. El proceso de acompañamiento a cada directivo tendrá una duración aproximada de entre nueve y doce meses, con idea de realizar casi una decena de sesiones, aunque pudiera darse el caso de prolongar algunos procesos con encuentros adicionales. De forma general se tendrá una reunión mensual o cada 45 días con una duración de 90 minutos, en función de la disponibilidad de ambas partes.

Nuevos retos de gestión de personas, de liderazgo, innovación o cooperación con otros bancos centrales

El regulador justifica este contrato por los nuevos e importantes retos a los que se enfrenta su equipo. La gestión de las personas en lo que al ámbito de la dirección de equipos se refiere es uno de los argumentos, pero también el autoliderazgo y el autoconocimiento y, en última instancia, el desarrollo y el afianzamiento de habilidades directivas como la influencia, la visión global o la toma de decisiones e innovación. Todos estos factores se han visto espoleados en los últimos años debido a la implantación de nuevas modalidades de trabajo, como por ejemplo el teletrabajo y la gestión por proyectos, al rejuvenecimiento de la plantilla con la incorporación de nuevas generaciones en los equipos, a la mayor y constante interacción con otras entidades y al crecimiento exponencial de la cooperación con otros bancos centrales y organismos internacionales.

Y no acaba ahí. El nuevo contexto generado por la crisis del Covid-19, que requiere inevitablemente de una gestión adaptativa y de un liderazgo capaz de gestionar el cambio y la incertidumbre y la gestión de equipos en la distancia con fuerte orientación a las personas a la vez que a los resultados sostenibles, es en sí mismo una amenaza que evidencia la necesidad de recibir este asesoramiento. A todo ello se le une el primer gran plan estratégico puesto en marcha por el Banco de España.

"Los objetivos que la institución ha marcado en su plan estratégico, sumados al horizonte temporal que se ha definido para el cumplimiento de los mismos, sitúan al Banco de España en un punto de partida de asunción de grandes e importantes desafíos", reza uno de los pliegos de la licitación. La autoridad hizo público su proyecto en enero de 2020 y actualmente se encuentra inmersa en su ejecución, que deberá completar en 2024. Algunas de sus promesas pasan por lograr transmitir una mayor confianza sobre el Banco de España por parte de la sociedad, aumentar su capacidad de influencia o mejorar su capacidad de identificación y de reacción temprana ante los riesgos para la estabilidad financiera y económica. También modernizarse para ser más eficiente, flexible e innovador, por lo que también ha iniciado un programa de adaptación digital.