Bimbo agranda su agujero y obliga a su matriz azteca a otra inyección de fondos

La auditora que revisa sus cuentas, Deloitte, pone el dedo en la herida. Bimbo España "presenta un fondo de maniobra negativo por importe de 45,3 millones de euros. Asimismo, ha obtenido pérdidas por importes significativos en los últimos ejercicios", indica en la memoria individual de la empresa. En concreto, cerró el año 2016 con unas pérdidas por valor de 13,3 millones de euros. Recortó sus números rojos que, un año antes, superaron los 34,2 millones que perdió un año antes.



Ese concepto de fondo de maniobra negativo es relevante porque recoge la capacidad de la compañía para hacer frente a las obligaciones de pago que tiene pendientes en el corto plazo con todos los mecanismos que tiene a su disposición (tesorería, existencias, deudas pendientes de cobrar). Y no es la primera vez que le ocurre. Un año antes ese concepto también estaba en negativo, pero en una cifra inferior, 32,1 millones de euros.



Esa situación obliga a los accionistas de Bimbo SA, en este caso a la familia mexicana Servitje, a inyectar nuevos fondos para reforzar el capital social de la compañía. "Los administradores han formulado las presentes cuentas anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento basándose, en el expreso apoyo patrimonial, financiero y comercial que el accionista último del grupo (...) ha manifestado", explica Deloitte en su informe de auditoría. Ese respaldo no sólo lo da a Bimbo, también "a las empresas del grupo con las que mantiene saldos deudores comerciales y financieros, para que puedan realizar sus activos, liquidar sus pasivos y continuar sus operaciones".



La empresa mexicana Bimbo controla la española a través de Bakery Iberian Investments. Esta sociedad, llevó a cabo dos ampliaciones de capital durante el ejercicio 2016: por importe de 50,2 y 26,1 millones de euros, respectivamente. Y este año ha vuelto a hacerlo, con una inyección de fondos de 5,78 millones. Tras ellas, el capital social de Bakery Iberian (con la que también controla sus operaciones en países como Argentina, Venezuela y China) se situó en 158,2 millones de euros.

La historia de Bimbo en España



Bimbo, al igual que le pasó a otras empresas españolas, es una marca creada por españoles que emigraron. El origen está en México, donde unos emprendedores catalanes crearon un panificadora en 1945. Uno de ellos, Jaime Jorba, volvió a España, para poner en marcha en Granollers (Barcelona), en 1965, una empresa similar. Empleó el mismo nombre y el mismo logo que la Bimbo mexicana. Años después este negocio acabó en manos de la multinacional estadounidense Sara Lee. En 2011, Bimbo México compró todo el negocio de pan del gigante estadounidense. También el español, que valoró en 115 millones de euros.



Tras esta operación, Bimbo explica que ha puesto "en marcha de una nueva estrategia" y "prevé unas perspectivas de crecimiento en el medio plazo". En el último año, sus ventas se resintieron. Ingresó 264,9 millones de euros, cinco millones menos que en el año anterior.



Para este 2017 "se prevé un crecimiento de la actividad tal y como reflejan los presupuestos, en parte gracias a las sinergias por la compra del grupo Donuts Iberia [Panrico]", que adquirió el pasado año. "Dicho crecimiento se producirá siempre y cuando la situación económica actual no empeore y los precios de las materias primas no sufran fluctuaciones que no pueda absorber el mercado nacional", matiza.



Uno de los cambios que está viviendo la empresa este año es la mudanza de su sede social de Barcelona a Madrid a causa del desafío soberanista. El fabricante de pan anunció su traslado al madrileño polígono de Las Mercedes la semana pasada con el objetivo, explicó, de mantener "la seguridad jurídica necesaria para poder seguir trabajando con normalidad".