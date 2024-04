Bruselas no multará a TikTok Lite pero amenaza con suspenderlo esta noche

La Unión Europea no multará a TikTok Lite pero puede suspenderlo esta noche

La Comisión Europea ha descartado este miércoles la idea de imponer una multa a TikTok por el lanzamiento de su nueva aplicación Lite en España y Francia. La rectificación llega después de que la red social, propiedad de la empresa china ByteDance, entregase el análisis sobre los posibles riesgos del impacto de esta versión en menores que le solicitó el Ejecutivo europeo el lunes.

Sin embargo, Bruselas no descarta la posibilidad de suspender TikTok Lite en la Unión Europea, si antes de que termine este miércoles no le proporciona argumentos convincentes de por qué no debería llevarse a cabo esta medida cautelar, según han asegurado a EFE fuentes comunitarias. TikTok Lite permite a los usuarios ganar puntos por ver o publicar videos, por seguir a creadores de contenidos u a otros amigos en la plataforma, con la posibilidad de canjearlos posteriormente en tiendas de comercio electrónico, una práctica que la Comisión considera "adictiva" y que supone un riesgo, especialmente para los menores.

El Ejecutivo comunitario acusó a TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, de haber lanzado este mes la versión Lite en España y Francia sin haber publicado el análisis de riesgo al que le obliga la nueva ley de servicios digitales de la UE, la normativa que exige transparencia a las plataformas sobre el contenido que muestran a los usuarios. Y amenazó con una multa del 1% de su facturación anual global o del 5% de sus ingresos medios en todo el mundo, más sanciones por cada día de retraso, si ayer no le entregaba el análisis de riesgo, algo que ya ha hecho.

Bruselas está analizando ahora el informe, pero también está a la espera de que TikTok le proporcione antes de esta medianoche sus argumentos de defensa sobre por qué, en su opinión, Bruselas no debería suspender Lite. Si no lo hace o no le satisface la respuesta, el Ejecutivo comunitario podría suspender el programa de puntos con que TikTok Lite premia a los usuarios, lo que en la práctica supondría la suspensión de esta versión de la app, ya que los clientes perderían el interés por ella.