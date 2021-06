Calviño avisa: 28 bancos aún no se han adherido al Código de los créditos ICO

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha pedido a los clientes de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que revisen si su entidad financiera se ha adherido al Código de Buenas Prácticas, ya que hasta 28 bancos todavía no se han sumado. Así lo ha manifestado durante su intervención en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), organizados por la APIE y patrocinados por BBVA.

Calviño ha subrayado que hasta 28 entidades financieras aún no se han adherido, pero ha concretado que las que sí lo han hecho aglutinan en torno al 98% de todos los préstamos concedidos, que según los últimos datos disponibles ascienden a más de 1 millón. El objetivo del Código es el de evitar que se haga un mal uso del dinero público, que la banca aplique sus condiciones de manera unilateral y que no se eleve la morosidad. El documento establece las principales líneas sobre cómo ampliar las carencias o extender los periodos de los vencimientos, así como reconvertir los créditos en préstamos participativos, aplicando las quitas en la menor medida posible. Esta última acción obliga a la banca a asumir la parte de la reducción proporcional a la no cubierta por el aval público.

En el encuentro también ha participado el presidente de BBVA, Carlos Torres, quien ha tendido su mano al Gobierno para ayudar en la canalización de los fondos europeos. El primer ejecutivo de la entidad ha explicado que el sector financiero puede jugar un papel fundamental en la transformación económica, canalizando los fondos gracias a su capilaridad, su fuerza comercial, su capacidad para analizar proyectos y su poder para multiplicar las ayudas. "Los bancos nos dedicamos a analizar oportunidades de inversión y a gestionar los riesgos asociados, queremos ayudar a los clientes, dando un servicio acompañamiento y asesoramiento integral", ha indicado.

"Señora vicepresidenta, pueda contar con el apoyo de BBVA", ha dicho Torres dirigiéndose directamente a la ministra económica, a la vez que le ha dado la enhorabuena por la "grandísima noticia" que supone que la Comisión Europea haya aprobado "con máxima calificación" hace unos días el plan de recuperación español. "El sector privado tendrá un papel fundamental para acelerar la confianza tan necesaria en esta coyuntura, lo que generará empleo y crecimiento", ha remarcado el presidente del banco, lamentando que las reformas que se tomen para fomentar la transformación económica generará ganadores, pero también perdedores, por lo que pide paliar los efectos que la transición sea justa y no quede nadie atrás.

Ambos han coincidido en señalar que la recuperación ya está en marcha y que España cerrará con un crecimiento récord a nivel europeo tanto en 2021 y 2022, situándose a la cabeza de las principales economías del planeta. De hecho, Calviño ha asegurado que todas las cifras ya van en dirección positiva, con un ritmo de salida de trabajadores de los Expedientes de Regulación Temporales de Empleo (ERTE) que se ha acelerado en los últimos dos meses, quedando ya 466.000 trabajadores en esta situación, correspondiendo un tercio a personas que están a tiempo parcial. "Se abre una perspectiva de crecimiento muy intenso para 2021 y 2022", ha precisado la ministra de Asuntos Económicos.