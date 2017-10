Cebrián se aprueba un plan de incentivos extraordinario si logra estabilizar Prisa

Era el consejo de administración de su marcha y se ha convertido en el de la aprobación de un nuevo plan de incentivos. El grupo Prisa ha aprobado la convocatoria de una junta de accionistas extraordinaria el próximo 15 de noviembre (que anula la prevista para el 30 de octubre) en la que aprobará una millonaria ampliación de capital.



No sólo eso, también se consultará a los accionistas "la aprobación de un plan de incentivos extraordinario del presidente ejecutivo ligado a la recapitalización y estabilización financiera de la sociedad", según indica en la convocatoria de la junta que acaba de remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En ella no detalla en qué medida va a retribuir a Cebrián.



En cuanto a la ampliación de capital en sí, Prisa señala que se llevará a cabo a través de "un aumento de capital por importe total (nominal más prima de emisión) de 450 millones mediante aportaciones dinerarias y derecho de suscripción preferente".



Además, la junta extraordinaria tendrá que aprobar una ampliación mediante compensación de créditos por importe (nominal más prima de emisión) de 100 millones de euros. El tercer paso, una reducción del capital social mediante la disminución del valor nominal de las acciones de 0,84 euros por título a 0,10 euros.



Y hay otro movimiento que tendrán que ver los accionistas: la modificación de la política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2017, 2018 y 2019. Tampoco da detalles de cómo la cambia.



Sin relevo



De lo que no hay rastro en la convocatoria de la junta es del relevo de Cebrián. El consejo de administración de hoy debía analizar su sucesión por Javier Monzón, expresidente de Indra, pero el directivo retiró su candidatura.



Su nombre era el elegido por Ana Botín, presidenta del Banco Santander, como condición para acudir a la ampliación de capital. Se trataba de un hombre de su máxima confianza y de consenso, aprobado por otros accionistas de referencia, como CaixaBank y Telefónica, y por el propio Cebrián.



En cambio, el nombramiento de Monzón no contaba con el respaldo del Gobierno, según fuentes conocedoras del proceso. Ahora, sin embargo, Cebrián se mantiene en el cargo. Al menos, de momento. Tiene aprobada su continuidad como presidente hasta el 31 de diciembre de 2020; como ejecutivo, hasta último día de 2018.