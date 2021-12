Los cinco estrellas vuelven por Navidad: no menos de 200 euros por cada menú.

La Navidad vuelve a ser una fecha señalada el sector hotelero de lujo. Tras casi dos años en los que la pandemia ha mantenido cerrados gran parte de estos establecimientos, la llegada de la vacuna a lo largo de 2021 ha permitido revitalizar al Gran Lujo, que poco a poco recupera su actividad habitual. Siempre que el Covid lo permita, claro.

Porque España se encuentra en mitad de la explosión de la sexta ola, con unas cifras expansión del virus -33.359 nuevos contagios notificó Sanidad el pasado viernes y la incidencia ascendió hasta los 511 puntos- que han colocado al país de nuevo en situación de riesgo muy alto a las puertas de una de las festiviades más esperadas en la hostelería. La llegada de ómicron, así como el posible repunte provocado por el puente de la Constitución empiezan a dibujar unas Navidades condicionadas por el Covid.

También para los cinco estrellas, aunque parece que el nuevo repunte de casos no está afectando por el momento a las reservas de cara a Nochebuena y Año Nuevo. "No hemos tenido cancelaciones hasta ahora", señalan desde el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid. "Con el Covid hemos ampliado el periodo en el que el cliente puede cancelar la reserva, pero hasta ahora no se nos ha caído ninguna", añaden.

El Ritz, uno de los hoteles más emblemáticos de la capital, prepara una oferta gastronómica a un precio que ronda los 425 euros de media y con el atractivo de contar con el tres estrellas Michelin Quique Dacosta como guardián de la oferta gastronómica del hotel, que volvió a abrir las puertas tras más de tres años de remodelación.

Otra de hoteles de lujo que acapara la atención en este cierre del 2021 es el Four Seasons, que abrió sus puertas en septiembre de 2020 y que prepara para Nochevieja un evento amenizado con la música del violinista Ara Malikian, un dj set del periodista musical Tony Aguilar y el cantante flamenco Juan Valderrama. A un precio 1.300 euros, incluyendo el maridaje y cotillón, y el propio menú.

Más asequible es su oferta de cara a Nochebuena, donde quien quiera disfrutar de la gastronomía del Four Seasons tendrá que pagar unos 350 euros por persona. Además, el hotel situado en el edificio Canalejas, a escasos metros de la Puerta del Sol, ofrece también la posibilidad de celebrar estas fechas en el restaurante Dani Brasserie, del también tres estrellas Michelin Dani García, donde los precios rondan los 200 euros de media para Nochebuena, Nochevieja y la comida de Año Nuevo.

Por otro lado, el Intercontinental presenta una una gama de menús de un corte más económico. La media de este cinco estrellas, propiedad del fondo soberano de Qatar, se presenta como una de las más accesibles, con una media de 232 euros para los siete eventos que preparan para la Navidad. El más caro es, al igual que en el resto de alojamientos de lujo, el del 31 de diciembre, con 545 euros por persona para poder degustar desde ostras francesas a lomo de lubina salvaje asado a baja temperatura.

Y es que, esos 200 euros son la media de gasto por persona para todas aquellas personas que quieran celebrar una de las noches más especiales del año en alguno de los cinco estrellas más prestigiosos de la capital. De hecho, el menú del Hospes Puerta de Alcalá, con sus 235 euros por comensal en Nochevieja marcan el suelo para el turismo de lujo en la capital, que este año vuelve por todo lo alto, si es que ómicron da el visto bueno.