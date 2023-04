Cox Energy compra Abengoa por 564 millones y mantiene más de 9.500 empleos

Fin al culebrón de Abengoa dos años y dos meses después de que la matriz de la compañía solicitara el concurso de acreedores en Sevilla. Cox Energy se ha hecho finalmente con "la unidad productiva comprensiva de los activos y pasivos de las sociedades concursadas", según la oferta presentada por el grupo español y su posterior mejora, tal y como recoge un auto de La Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La oferta elegida, según el auto que recoge Europa Press, se compromete "al mantenimiento de la actividad y empleo de la unidad productiva", con 9.505 trabajadores, y también "asume litigios de las concursadas con el compromiso de abono del 50% de lo recuperado al concurso, del 30% para los acreedores privilegiados y del 20% para el concurso", así como "el compromiso de pago de 50 millones de créditos masa de proyectos y concesiones en ejecución". El anuncio también llega casi diez meses después de que se declarasen insolventes 34 de las filiales operativas de la multinacional estadounidense. Urbas, Ultramar, RCP y Terramar eran las otras empresas en el proceso.

"Comparativamente, se concluye que, no obstante, las dudas por las circunstancias, considerando el compromiso y la disposición demostrada con la aportación de liquidez, teniendo en cuenta la actividad y empleo que se garantizan, la liquidez ofrecida, se muestra como suficientemente fundada, sólida, creíble, y factible, el ser posible llevarla a cabo, para lo que parece tiene capacidad, no incluyendo condiciones, como son las de las otras respecto de los créditos intragrupo, que por sí no hagan posible la aprobación. Conforme ello, comparativamente, se concluye es la más favorable al interés de los concursos, procediendo aprobarla", concluye el auto.

¿Qué ofreció Cox Energy?

Cox Energy ofreció 564 millones de euros para adquirir todas las áreas de negocio y el corporativo de Abengoa. El grupo industrial que preside Enrique Riquelme, con presencia en España y Latinoamérica, dijo que pagaría un mínimo al concurso de 27,3 millones con un mecanismo que permitiría incrementar ese valor en el futuro, garantizando también el abono del 100% de los créditos privilegiados conforme valoración de la administración concursal a los acreedores. En su propuesta, Cox Energy señaló que asumiría los 206 millones de euros deuda y avales vivos de proyectos de Abengoa, así como otros 252 millones de euros de deuda 'Project Finance' que la ingeniería sevillana tiene asociada a otros activos.

También se hará cargo de los 22,8 millones de euros de pagos pendientes a la seguridad social y garantiza el abono del 100% de los créditos privilegiados a los acreedores. Por otra parte, el plan financiero recoge una línea de avales por valor de 300 millones de euros y la carga de trabajo que se aportará reduce en dos terceras partes las necesidades de tesorería de Abengoa. La compañía también comprometió hasta 50 millones de euros para reducir la necesidad de caja, de los cuales 2,5 millones de euros ya se han destinado a abonar las nóminas atrasadas de los empleados de la compañía andaluza.

Por otro lado, la empresa aseguró que pondría sobre la mesa 7,5 millones de euros adicionales en caso de resultar ganadora del proceso, que abonaría desde que el momento que se conociese la decisión de la adjudicación hasta la toma de control de la compañía. "Abengoa es una compañía estratégica para España y queremos que vuelva a ser referente. Estamos convencidos de que nuestra propuesta permitirá conformar un grupo líder de desarrollo de soluciones energéticas", dijo Riquelme tras hacer pública la propuesta.

El grupo español de energías renovables presentó su oferta ante el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla el último día de plazo (el 9 de enero). En opinión de Riquelme, la principal ventaja competitiva frente al resto de competidores de Cox Energy es ser el único grupo español con experiencia en el sector de la generación de energías renovables que ha presentado una oferta por Abengoa. Además, el directivo considera que la compañía dispone de la solvencia y el respaldo financiero necesario para culminar el proceso. Cox Energy cuenta con proyectos de generación de energías renovables en España y Latinoamérica y tiene como objetivo conformar un grupo líder de ingeniería a escala mundial. En total, posee una cartera de casi 4.500 megavatios (MW).