Daimler adelanta por la derecha a Tesla con un camión pesado 100% eléctrico

Daimler Trucks, a través de su filial Mitsubishi Fuso (MFTBC), ha dado un golpe sobre la mesa adelantándose a Tesla al presentar su futura gama de camiones y autobuses 100% eléctricos.



Aprovechando el Tokyo Motor Show la compañía desveló las novedades de la familia de vehículos E-FUSO, que aunará exclusivamente su propuesta de movilidad eléctrica de camiones y autobuses.



Para dejar claro que no se trata de meras palabras, Daimler realizó el estreno mundial de su concepto de camión pesado completamente eléctrico, con un alcance de hasta 350 kilómetros.



El modelo, bautizado E-FUSO Vision One, marca el tope de gama de la apuesta eléctrica de la marca para su oferta de transporte pesado en los próximos años.



Del nuevo modelo la compañía destaca los avances realizados en los campos de la tecnología de batería y carga, con los que pretende posicionar la gama E-FUSO como líder en el transporte eléctrico.



Modelo liviano en la calle

Marc Llistosella, presidente y director ejecutivo de Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation y jefe de Daimler Trucks Asia, destacó que la empresa lanzó "hace apenas un mes" el modelo eCanter, que se trata del primer camión de servicio liviano producido en serie y totalmente eléctrico.



Según Daimler, con el modelo eCanter (con un GVW de 7,5 toneladas y un rango de 100-120 km con una sola carga) se logran ahorros de hasta 1.000 euros en costes de funcionamiento por cada 10.000 km.



El rey de la gama, el E-FUSO Vision One, es un concepto completamente eléctrico de transporte pesado, con un peso bruto vehicular (GVW) de aproximadamente 23 toneladas y tiene una carga útil de aproximadamente 11 toneladas, solo dos toneladas menos que su equivalente diesel.



Se puede equipar con baterías de hasta 300 kilovatios hora, lo que permite un alcance de hasta 350 km con una sola carga.



Admite Daimler que, si bien la electrificación de los camiones de largo recorrido aún necesitará un tiempo considerable, el Vision One sería una buena opción de camión pesado para distribución regional intraurbana.



Igualmente consideran en la empresa que, debido al impulso político y al interés empresarial en algunos mercados, en los próximos cuatro años podría ser una realidad en Japón y Europa.