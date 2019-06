Deloitte: "Hay que pensar en algo más que en los votos de los pensionistas"

Deloitte, KPMG, EY y PwC coinciden en que los altos niveles de desempleo y la sostenibilidad del sistema público de pensiones son los dos principales problemas que afectan a España en la actualidad. Por ello, y pese a que los datos de afiliación a la Seguridad Social publicados este martes se han situado cerca de máximos históricos, los presidentes de las ‘Big Four’ han solicitado a los representantes políticos amplitud de miras a fin de alcanzar Pactos de Estado en estos dos puntos que garanticen la viabilidad de la economía española en el largo plazo.

En un encuentro informativo organizado por Servimedia, Fernando Ruiz, presidente de Deloitte, ha criticado las políticas cortoplacistas de impulsadas por las diferentes formaciones políticas y ha subrayado que es necesario “pensar en algo más que en los votos de los 9,5 millones de pensionistas”. "Con las pensiones hay que mirar a largo plazo y mientras sigamos con medidas a corto nos va a tocar pensar más tiempo", ha advertido Gonzalo Sánchez, presidente de PwC.

En la actualidad la pensión media ronda los 2.000 euros, mientras que el sueldo medio de los nuevos empleos se sitúan en el entorno de los 1.000 euros, una “ecuación que no da” y que se agravará con el paso del tiempo si no se alcanzan soluciones de consenso. En su opinión, la principal solución al problema pasa por ampliar la edad de jubilación, así como fomentar la natalidad de forma progresiva con ayudas a guarderías.

Por su parte, desde KPMG, Hilario Albarracín, coincide en la necesidad de fomentar la natalidad y además, propone impulsar el ahorro privado mediante planes de pensiones, así como atraer a la inmigración en aquellos sectores donde haga falta. Es vital definir cuanto antes qué tipo de sistema queremos y sobre todo qué nos podemos permitir", ha señalado Jose Luis Perelli, presidente de EY.

“El Estado de Bienestar es un tesoro que hoy en día está en peligro”, advierte Ruiz, que plantea innovar en el ámbito fiscal con soluciones, como podría ser una nueva tasa digital, que equipare la contribución de las compañías tecnológicas a la de las empresas tradicionales. “Hay que plantear nuevas fórmulas para que el flujo de fondos de la economía digital contribuya de la misma forma que la empresa tradicional”, plantea el directivo.

Sánchez, en cambio, considera que el Estado de Bienestar no puede consistir en el bienestar del Estado, por lo que aboga por reducir los costes de la administración pública. "El modelo es muy costoso por las autonomías, hay que exigir más eficiencias, no puede ser que el Estado no pare de contratar gente mientras los bancos están despidiendo para ser más eficientes".

Tasa Google y regular Glovo y Deliveroo

Ruiz, además, cree necesario regular las nuevas formas de empleo que genera la economía colaborativa. “Si todos somos autónomos y no hay empresas que sostengan la estructura social va a ser muy difícil sostener el Estado de Bienestar”, ha apuntado en velada referencia a empresas como Glovo o Deliveroo, entre otras.

Respecto a una reforma de los supervisores, los cuatro directivos han visto con buenos ojos la posiblevinculación del ICAC dentro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) siempre que tenga recursos suficientes para desempeñar su función adecuadamente.