Los proxy cargan contra Dia y censuran el plan que diluye a los minoritarios

Se calienta la junta general de Dia a falta de horas para su celebración. La cadena de supermercados se ha topado con la oposición a sus planes del segundo accionista, Western Gate, que ahora se ha cargado de razones con el análisis de los asesores de voto internacionales de Estados Unidos y España, quienes coinciden en su diagnóstico casi por completo. Pese a ello, la previsión es que Letterone, prime accionista y propietario de pleno derecho de la compañía, imponga su criterio y saque adelante sin problema el orden del día al completo, con la aprobación de las medidas que abrirían la puerta a una nueva dilución de los minoritarios.

Los informes de los tres grandes proxy coinciden en sus reservas sobre los planes de emitir más deuda desde la compañía y excluir hasta un 20% los derechos de suscripción preferente (punto 16 de la votación). El estadounidense ISS explica en su trabajo que la posible nueva ampliación de capital que baraja Dia es excesiva, mientras que Corporance, el asesor de voto español integrado en la alianza Proxinvest, es más claro: "Los límites máximos de descuento del precio de conversión sobre el cotizado (25%) y de acciones a emitir sin derecho preferente (20%) superan ampliamente los de nuestra política de voto (10%)".

Hacia el mismo sentido del voto se decanta Glass Lewis, aunque con argumentos distintos. El tercero de los grandes proxy considera que el nivel de endeudamiento de la cadena de supermercados es ya lo suficientemente elevada, como muestra la comparativa con sus empresas pares. La compañía ya tuvo que anular sus objetivos para rebajar los ratios de apalancamiento en 2021. "Nos preocupa seriamente que la oferta de deuda propuesta pueda no ser lo mejor para los accionistas", añaden desde Glass Lewis. El aspecto positivo de esta medida es que la dirección dispondrá de "una mayor flexibilidad operativa y el poder de acceder a los mercados de capital directamente y con mayor eficiencia".

Los tres análisis de los grandes asesores de voto son munición para el segundo gran accionista de Dia, Western Gate Investments (2,18% de la compañía), quien aterrizó en la compañía en paralelo al fondo de inversión Letterone durante su OPA. El vehículo inversor del empresario portugués Luis Amaral se ha pronunciado públicamente sobre el sentido de su votación en la próxima junta de accionistas. Su disconformidad con algunas decisiones de los administradores era ya vox pópuli, pero además ahora ha declarado públicamente que se opondrá a tres acuerdos de la próxima junta.

Western Gate considera "injusta" la propuesta de acuerdo que puede excluir el 20% de derecho de suscripción preferente. Amaral considera que los accionistas han demostrado que, en caso de necesidad, están dispuestos a apoyar a Dia, como ya hicieron en dos ocasiones en el pasado. "Debería ser evidente que dichos acuerdos no son necesarios en este momento", explicó el empresario a través de un comunicado, en el que añadió que la compañía ha demostrado una vez más "su falta de consideración con los accionistas minoritarios".

El pulso viene de largo. Western Gate se opuso en la junta extraordinaria de 2019 a la reducción del número de consejeros y a los cambios en la política de remuneración del grupo. Dos años más tarde, pidió amparo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que empezara a vigilar los planes de la actual dirección. Para este último pulso buscó el apoyo de otro minoritario, Naturinvest, el vehículo inversor de uno de los herederos de Carrefour y actualmente dueño testimonial con un 0,7% del capital social.

Más votaciones que dividen

Al margen de las propuestas que afectan de lleno a los minoritarios, Dia presentó más puntos en su orden del día que tampoco convencieron a los proxy. Uno de ellos es la reelección de Sergio Antonio Ferreira como independiente, que para ISS iría en contra de la necesidad de equilibrar el consejo de administración entre hombres y mujeres. También levanta ampollas para este proxy el plan de remuneraciones (punto 13) por los variables que incluye para alguno de sus ejecutivos. Este último aspecto, no obstante, no activa las alarmas del resto de proxys.

Otra votación no menos importante es la relativa al plazo permitido para convocar una junta de estas características. Dia quiere rebajar ese plazo a 15 días, el mínimo permitido por la ley. Pese a que ISS no ve ningún inconveniente, no es así para Glass Lewis y Corporance, que consideran que este nuevo plazo no sería suficiente para que los accionistas revisaran y analizaran con diligencia todos los documentos relevantes. Esta circunstancia es especialmente significativa para los inversores extranjeros, porque tienen periodos más cortos para ejercer el derecho de voto.