Roig: "No estamos preocupados por las elecciones, porque no va a pasar nada"

El líder de Mercadona y máximo accionista de una empresa que creó solo el año pasado 1.800 empleos en España, mantiene a más de 85.500 familias y supone el 1,7% del PIB del país, no se mostró preocupado ni por la evolución de la economía y el consumo, ni por el efecto dañino que sobre el país pueden tener todas las elecciones que tenemos planteadas en España, sobre todo las generales. "En las elecciones no va a pasar nada, nos iremos más a la izquierda o a la derecha, pero no va a ocurrir nada que pueda preocuparnos demasiado", aseguró Juan Roig en la rueda de prensa de presentación de sus resultados.

"Los empresarios debemos estar a lo nuestro, que es crear empleo y riqueza, y los políticos deberían estar a lo suyo, que es hacernos la vida más fácil a todos los demás". Si ese binomio funciona, a Roig no le preocupa demasiado la inestabilidad política del país, pero si no es así, sí cree que la incertidumbre que se genera puede ser uno de los grandes males que nos acechan.

Más preocupación tiene Roig, porque afecta a su cuenta de resultados, con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, inmerso ahora con Mercadona en la lucha por imponer las bolsas de papel y los envases menos contamientes, "pero cuando se puede". "Lo que hay que entender es que todo cuesta, y que el agua no se puede llevar en las manos, sino en botellas de plástico".

Para compensarlo, espetó de nuevo a las autoridades españolas en una lucha en la que todo el sector de la distribución lleva inmerso diez años, que es permitir los ‘megatrailers’ los camiones de 44 toneladas, como se hace en el resto de Europa. "Solo eso reduciría un 10% las emisiones contaminantes, pero no se hace", ha indicado.

Roig no es amigo de hacer grandes declaraciones, pero no elude los temas sociales y políticos. El enfrentamiento entre Madrid y Barcelona por el conflicto catalán, aunque sea una parte muy preocupante de la actualidad, tampoco lo ve como una gran amenaza en estos momentos, al menos para su negocio. "Lo que tienen que hacer es entenderse, que no es tan difícil, solo tienen que sentarse y hablar, y les iría mejor", señaló el presidente de la primera cadena de distribución en España, de la que depende la cuata parte de la venta de alimentación de todo el país.

Una vez acometida la transformación de las más de 1.600 tiendas que tiene la red de Mercado, el grupo cree que ha tocado techo en su expansión en España, a pesar de que haya lugares, como el País Vasco, donde el propio Roig reconoce que están poco posicionados. La idea del empresario valenciano a cinco años y si la experiencia de ir año a año viendo los resultados de sus decisiones así lo aconseja, es dar el salto al exterior, pero sin grandes riesgos, cerca y con seguridad de saber el formato y la estrategia que siempre han tenido.