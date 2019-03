Mercadona sube la apuesta y anuncia una inversión de 10.000 millones hasta 2024

El presidente de Mercadona, Juan Roig, se ha convertido en apenas dos años en uno de los máximos convencidos de que el futuro pasa por la venta online también en la alimentación. La cadena ha realizado su primera prueba piloto en la zona metropolitana de Valencia con una plataforma especializada en ese tipo de formato ‘colmena’, híbrida entre lo que es una tienda y una plataforma logística, y tiene previsto abrir el 12 de junio la segunda plataforma en Barcelona, a final de año la tercera en Madrid y en los próximos cinco años tendrá una cada una de las grandes capitales españolas. Esa apuesta, junto con la transformación de las tiendas físicas en el nuevo formato eficiente en el que está inmersa la empresa y el resto de inversiones en formación y expansión a Portugal y algún otro país vecino, la cadena ha anunciado una inversión de 10.000 millones de euros en los próximos cinco años, que abordará sin endeudamiento.

El presidente no se pone ninguna limitación en este nuevo canal de venta y apuesta por tener los pedidos online en casa del cliente al día siguiente y con una espera de tan solo una hora desde que se le avisa en más de veinte capitales españoles a medio plazo. Roig admitió que el grupo está en un proceso de toma de decisiones importantes a futuro, con el cambio de formato de las tiendas físicas y la apuesta paralela por el canal online.

"Estamos jugando más fuerte que nunca en la historia", admitió el presidente de la cadena en la presentación de resultados de este año ante más un centenar de informadores de España y Portugal. Mercadona acabó el año pasado con una facturación de 24.305 millones de euros, un 6% más que en el año anterior y un ritmo de crecimiento que se sostiene en los últimos ejercicios. El beneficio neto llegó a los 593 millones de euros, un 84% más que el año pasado y tras invertir 1.504 millones, un 50% más sobre beneficio que el año pasado. Todo ello tras dejarse más de 1.575 millones en impuestos y pago a la Seguridad Social, "muy sanos, porque pagar impuestos es tan bueno para la sociedad como dejar de fumar". El tipo efectivo del Impuesto de Sociedades que paga la empresa es del 22%, por encima de la reforma que tenía planteada el Gobierno.

Para este año, Mercadona tiene previsto invertir 2.300 millones de euros, otro 50% de subida anual, con unas ventas que alcanzarán los 25.200 millones (un 3,7% más), pero ese gran esfuerzo inversor redundará en una caída del 27% en el beneficio neto, que se quedará en el entorno de los 435 millones de euros. Aún así, desde la compañía se muestran muy satisfechos con el cambio que han dado al beneficio, después de que hace dos años se apostara por recortar y cambiar hacia una mayor dedicación de recursos hacia el servicio al cliente. De hecho, la empresa presume de haber aumento en 50 el número de tickets (compras medias) por tienda y día el año pasado, que se añaden a las 75 que crecieron en 2017.

Aunque Mercadona haya llegado tarde a la expansión online, Roig se ha mostrado como un defensor a ultranza de la omnicanalidad, tras comprobar que la gente comparte el canal físico con el digital en la alimentación. "No hemos notado caída en las tiendas de Valencia por el hecho de haber abierto una colmena online", explicó, con la seguridad de que las dos próximas aperturas de plataformas online en Madrid y Barcelona van a dar muy buenos resultados.

Una de las apuestas anunciadas el año pasado y que se han puesto en marcha ha sido la de vender comida precocinada "lista para comer". Roig se mostró muy seguro de que esa apuesta va a funcionar y la va a exportar incluso a los centros que se abran en Portugal. La experiencia de los 11 supermercados de Valencia con esta opción ha animado al grupo de distribución a ponerlo en marcha en 250 establecimientos más a lo largo de 2019.

De Portugal a algún vecino del sur

Una de las claves de Mercado en el ejercicio pasado y que marcará las inversiones a futuro es su expansión internacional, por lo pronto solo en Portugal, pero que se puede extender a algún otro país vecino del sur de Europa, "que tengo en la cabeza pero que no puedo decir ahora, porque nos estamos debatiendo entre tres o cuatro opciones". Invirtió el año pasado 60 millones en el país vecino, para abrir tiendas en Porto, Braga y Aveiro (la primera de un total de 10 previstas se abre este verano), además de un centro logístico de abastecimiento, con una plantilla total de 300 personas en el país. La cadena ha puesto en Poto su sede social portuguesa y piensa llegar a Lisboa en los próximos cinco años, con una expansión basada en "la mancha de aceite".

En Portugal sí se abrirán las tiendas los domingos, porque es costumbre del país hacer la compra ese día, pero el presiente de la compañía valenciana se mantiene firme en mantener todas sus tiendas cerradas en España en domingos y festivos, por el simple hecho de que hay quepagar más y cobrar más a los clientes, "y eso no nos gusta". En cualquier caso, para la expansión internacional se descarta la adquisición de algún grupo extranjero o nacional y se apuesta por los recursos propios y los formatos que ya funcionan con los clientes. Preguntado por si Mercado puede estar interesado en algún activo de Dia, en caso de que no se recupere, Roig fue muy tajante: "No, zapatero a tus zapatos".