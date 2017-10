El Santander y Mastercard reniegan del 'cash' en el único pueblo libre de dinero

La única sucursal del Banco Santander en el municipio cántabro de Suances, situada en el número 12 de la plaza de Viares, se convertirá desde hoy en el gran centro de operaciones de una experiencia sin antecedentes en España: los habitantes de la villa afrontarán el reto de vivir sin dinero en efectivo durante cuatro semanas. Tendrán que moverse y pagar todo a través de medios electrónicos o digitales. Para ello, la entidad pondrá a su disposición tarjetas de prepago y pulseras con lectores para datáfonos.



Santander y Mastercard, precisamente, han decidido sumarse y respaldar una experiencia que ha sido gestada por el Gobierno regional de Cantabria: la idea es que los 8.000 habitantes realicen sus actividades cotidianas sin utilizar billetes ni monedas para realizar sus compras. Es decir, Suances se convertirá en el primer (y único, por ahora) pueblo español 'libre de dinero'.

Los suancinos pagarán los abonos de transporte y los viajes en taxi, sus consumiciones en bares, las entradas al cine, sus almuerzos y cenas en restaurantes, sus compras en tiendas de ropa y todos los servicios que adquieran, a través de tarjetas de crédito y débito, de las mencionadas de prepago, con sus teléfonos (mediante una aplicación específica creada para el programa) y de pulseras con lectores de TPV (los dispositivos móviles que permiten cobrar a sus clientes mediante sistema electrónico).



"El programa es un experimento social, que nace del Gobierno cántabro, en el marco del Foro para la modernización de esa región. Busca fomentar la transición hacia una sociedad más digitalizada. El objetivo es cambiar los hábitos sociales y adecuarlos al siglo XXI. Los españoles siguen utilizando el efectivo mayoritariamente como medio de pago prioritario", señala Verónica López, consultora de Analistas Financieros Internacionales (AFI), que representa el pilar técnico del Santander en el plan.



El banco, una pieza clave



El Santander es una pieza vital en el proyecto. Primero, ha dotado con TPV a más medio centenar de comercios y establecimientos de Suances que hasta ahora no aceptaban el cobro con tarjetas de crédito y débito. "Sus propietarios tienen tres meses para utilizar estos dispositivos de manera gratuita y, al cabo de 90 días, pueden devolverlos sin ningún tipo de coste", comenta María José Pérez, técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Suances. Ella es una de las personas que ha trabajado más activamente sobre el terreno para dotar a los locales de esos dispositivos, y también ha convencido a los habitantes de Suances para que participen en el proyecto.

Los vecinos deberán pagar con tarjetas de crédito, débito o prepagas.



El banco y Mastercard también han habilitado tarjetas gratuitas de prepago para aquellos vecinos (principalmente de la tercera edad) que carecen de plásticos de débito o crédito. "Son tarjetas de pago monedero, no nominativas, que se cargan con un importe de hasta 20 euros. No requieren estar asociadas a ninguna cuenta bancaria. Su emisión es gratuita, obviamente", señala López. Además, un grupo privilegiado de habitantes de la villa han sido elegidos 'embajadores sin efectivo'. Podrán portar durante todo este mes pulseras de prepago, con chips que permiten la lectura en datáfonos. El importe será de 150 euros por pulsera, recargables.



Y hay más: personal del propio banco, de AFI y de Mastercard ofrecerán, a lo largo de todo el mes, talleres de educación financiera y clases prácticas a ciudadanos y establecimientos sobre innovaciones en medios de pago (pagos móviles entre particulares y en comercios, operativos de dispositivos TPV, uso de tarjetas de pago o coste real de gestión de efectivo), entre otros. Uno de los primeros tendrá lugar este mismo jueves, por la tarde, en el Centro de Mayores de Suances. Este curso abarcará desde cuestiones básicas sobre cómo utilizar un cajero automático a más complejas para muchos jubilados, como la realización de transacciones bancarias por Internet.



Respecto de la adhesión y grado de acogida que tendrá la iniciativa, bautizada también como 'Maratón sin dinero', todas las partes implicadas son por demás optimistas: "Ocho de cada diez habitantes y

prácticamente el 85% de los 260 establecimientos de Suances se muestran proclives a sumarse a esta idea", asevera María José Pérez, la técnico del Consistorio de la villa cántabra. "Tenemos mucha ilusión y creemos que esta experiencia cashless, que ha sido fruto de la iniciativa 'Cantabria Pago Digital', de la que el Banco Santander es el socio tecnológico y AFI el coordinador técnico, será sumamente exitosa", complementa López.



Después de meses de análisis previos, los artífices de la idea han elegido Suances como 'laboratorio' por diversos motivos: algunos de ellos son su volumen de población, la amplia heterogeneidad de edades de sus habitantes y las características de su economía (su intensa actividad turística combina con el comercio tradicional y pequeños negocios barriales, de toda la vida).



"Mi marido nunca usó un cajero porque no sabe cómo manejarlo"



Vía teléfonica, Luisa Gutiérrez, vecina de Suances, de 63 años, comenta que ella y su marido, Antonio Gómez (jubilado, de 66 años) se sumarán desde hoy al proyecto. "Él (por su pareja, quien antes trabajó en labores de mantenimiento de un complejo deportivo del pueblo) nunca usó un cajero automático porque no sabe cómo manejarlo. En realidad, ni tarjetas tiene", comenta la mujer, madre de dos hijos (ya casados) y abuela de dos adolescentes.



"Yo aquí en Suances voy a dejar de comprar el pan con billetes. Será divertido, aunque espero que me guíen. Es hora de que la gente de nuestra edad aprenda sobre los avances tecnológicos que el mundo propone. Pero no es fácil. A nuestra edad, hay que comprendernos. Muchas veces, si nuestros hijos no nos ayudan o explican con mucha paciencia cómo podemos pagar a través de la aplicación de un teléfono, por ejemplo, resulta imposible hacerlo", concluye la mujer.