Fertiberia proveerá de fertilizantes a las granjas de leche de Marks & Spencer

El Grupo Fertiberia ha informado este miércoles de que la distribuidora británica Marks & Spencer recibirá sus fertilizantes verdes 'Impact Zero' con el objetivo de reducir la huella de carbono de las 27 explotaciones lecheras que la cadena británica posee en Inglaterra y Gales, según informa la compañía española en un comunicado. que ha recogido EP.

Esto supondrá la distribución en el Reino Unido de estas soluciones de nutrición vegetal, las primeras en el mundo producidas con hidrógeno verde, y de la que se encargará Bartholomews Agrifood, quien garantizará que las granjas de M&S sean las primeras en adoptar esta tecnología desde de la primavera de 2024. El consejero delegado de Fertiberia, Javier Goñi, ha declarado que la "descarbonización de la cadena alimentaria requiere de la cooperación entre todos los eslabones de la cadena, y esta alianza muestra el camino a seguir".

La gama de Impact Zero que Marks&Spencer utilizará (Nergetic de Fertiberia TECH) mejora la eficiencia del uso del nitrógeno en un 22% respecto a los abonos convencionales, estiman desde el fabricante de fertilizantes. Esto permite reducir la cantidad de producto utilizado, así como las pérdidas por lixiviación. Además, resaltan desde Fertiberia, su valor diferencial proviene de la forma en la que se fabrica, ya que emplea hidrógeno verde en lugar de gas natural, lo que reduce hasta 3 toneladas de emisiones de CO2 por tonelada de amoniaco.

Al respecto, Goñi ha explicado que con este acuerdo "Fertiberia aporta sus soluciones de nutrición de cultivos Impact Zero y el 'know how' de su departamento de I+D+i; Bartholomews canaliza y garantiza la mejor aplicación de estas soluciones gracias a su amplio conocimiento de los agricultores y ganaderos del Reino Unido". Sobre el rol de M&S ejerce el liderazgo de la iniciativa "para hacer llegar alimentos que reduzcan drásticamente sus emisiones al consumidor final, que demanda cada vez más productos plenamente respetuosos con el medio ambiente".

Desde la distribuidora británica, su director de Agricultura y Pesca Steve McLean, ha recordado que esperan reducir su huella de carbono "y convertirnos en una con cero emisiones netas en toda nuestra cadena de valor para 2040". En su opinión, el uso de este tipo de fertilizantes permitirá a aus ganaderos "mantener la productividad al tiempo que desempeñan un papel esencial para ayudar a descarbonizar la producción de leche y estamos muy contenteos de haber alcanzado este acuerdo".