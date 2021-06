IAG dice 'basta' y pide pista al Gobierno británico para que relaje restricciones 

IAG ha dicho 'basta'. El consejero delegado de International Airlines Group, Luis Gallego, ha exigido este jueves al gobierno británico que ajuste su semáforo Covid a pautas científicas para permitir que las personas vacunadas viajen sin restricciones, se eliminen cuarentenas y se reduzcan las pruebas exigidas a la vuelta al país.

Durante la Junta de Accionistas del holding, el máximo ejecutivo de IAG -que integra a Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level- ha instado también al resto de los gobiernos a que se apoyen en las opiniones de los científicos y restablezcan la conectividad aérea para facilitar la reactivación del sector, del turismo y de la economía en su conjunto.

En el caso del Reino Unido, el Gobierno debe ser "más ambicioso" y aprovechar el efecto positivo de su "exitoso" programa de vacunación, por lo que las personas que ya han recibido la pauta completa deben poder viajar sin restricciones, no deben ser sometidas a cuarentenas a la vuelta al país y se deben reducir el número de pruebas que se exigen.

Gallego ha recordado las cifras de las compañías del grupo en el primer trimestre, que ya publicaron en mayo, con más de 1.000 millones de pérdidas agregadas, resultado de la fuerte caída de la ocupación respecto a los niveles prepandemia (un 19,6% de la de entonces).

Iberia, mejor posicionada

En el repaso a la evolución de las compañías del grupo en 2020 ha destacado el mejor desempeño de Iberia respecto al resto de las filiales, gracias al buen desarrollo de América Latina y del mercado doméstico y a que tiene una flota "más eficiente y mayor capacidad de adaptación". Mientras, British Airways, con una reducción de capacidad del 65,8% sobre 2019 debió hacer cambios estructurales para adaptar su negocio a la demanda y aplicó una reducción de plantillas del 23% a finales de 2020.

Por su parte, Aer Lingus -con una reducción de capacidad del 84,4% sobre 2019- , vive una situación "compleja" derivada de las fuertes restricciones en Irlanda. Pese al escenario adverso, IAG entró en esta crisis con mejor posición que otras aerolíneas (por rentabilidad y retorno del capital invertido) y ahora ha seguido reestructurando el negocio y la base de costes para dar mayor peso a los variables y responder con flexibilidad a la evolución de la demanda.

Gallego ha destacado la "sólida" posición de liquidez del grupo, con 10.500 millones de euros a finales del primer trimestre y confía en que esté preparado al salir de esta crisis para "aprovechar las oportunidades que se presenten".

Nombramientos y reelecciones

La Junta de Accionistas ha aprobado el nombramiento de Maurice Lam como consejero no ejecutivo independiente y la reelección como consejeros no ejecutivos del actual presidente, Javier Ferrán, así como de Margaret Ewing, Emilio Saracho, Nicola Shaw y Alberto Terol (todos ellos independientes); y de Giles Agutter y Robin Phillips como dominicales. Asimismo ha ratificado el nombramiento por cooptación y la reelección de Peggy Bruzelius, de Eva Castillo y de Heather Ann McSharry como consejeras no ejecutivas independientes.