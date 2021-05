El privilegio inglés: turismo sin PCR en España... y cuarentena al regresar a UK.

"Cuando nos enteramos que podíamos venir a España, fuimos muy felices”, dice Mary, recién llegada a Madrid junto a su pareja en el vuelo IB3163. La mujer, de 43 años, asegura estar cansada tras el viaje desde el aeropuerto de Londres Heathrow a Barajas en uno de los primeros vuelos que se realizan a partir de este lunes 24 de mayo, gracias a la apertura de fronteras con el Reino Unido. "No hemos tenido ningún problema al entrar y por suerte no nos han pedido ningún documento ni PCR negativa", cuenta Mary. Hace unos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que los viajeros procedentes de UK y Japón se unían a la lista de países que pueden entrar en España independientemente de si están vacunados o no, sin prueba negativa de coronavirus ni otro tipo de restricciones.

"Nos parece perfecto que no pidan nada, ya que es más rápido y mientras sigamos las medidas sanitarias, todo estará bien", enfatiza la viajera, satisfecha del novedoso 'privilegio inglés' en territorio español. Con sus maletas en mano para seguir hacia su destino final en Madrid, la londinense cuenta que estará diez días en la capital, donde viene a visitar a familiares y amigos, pero sabe que a su regreso deberá cumplir una cuarentena de diez días y llevar el test de la Covid-19: "Al menos podemos venir y disfrutar la ciudad, así la cuarentena a la vuelta valdrá la pena".

Carla Cappello también vive en Londres y decidió adquirir billetes para venir a Madrid hace más de dos meses para ver a sus amigas. Pero debido a las restricciones de movilidad entre países, ha tenido que retrasarlos más de una vez: "Los compré en febrero, los cambié de fecha en marzo por la Covid y ahora estoy viendo cuándo podré volar, ya que la agencia me está 'castigando' y me cobrará por el segundo cambio". Respecto a que su país se haya convertido en un 'preferente' para venir a España, comenta que "el hecho de que abran las fronteras y no tenga que pagar una PCR para ir es lo mejor que podía pasar", pero también señala que le genera "sentimientos encontrados" porque a la vuelta "debo hacerlo y me sale más caro que el billete Madrid-Londres… Vale la pena si vas por varios días".

Ilayda y Pinar en el Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez.

María Jesús Labarca

Pinar e Ilayda son amigas desde pequeñas. Con 23 años, acaban de aterrizar en Barajas con su equipaje y "mucha ilusión". "Decidimos venir de vacaciones, relajarnos y disfrutar. Nos parece que España es el lugar perfecto", comenta Pinar. Pero a diferencia de Mary y Carla, ellas sí deben venir con una PCR negativa al proceder de Alemania: "Tuvimos que hacernos el test y rellenar el formulario correspondiente que genera un QR para entrar en España". Ambas son de Frankfurt y hace un mes que planeaban este trayecto, aunque tenían muy claro que a su regreso tendrían que realizar una cuarentena de casi una semana: "Estaremos cinco días en Madrid y otros cinco en Barcelona. Al llegar a casa deberemos hacer cuarentena y llegar con PCR negativa", comenta Ilayda "Pero valdrá completamente la pena", añade.

Tim llega a Barajas desde Berlín con un bolso de viaje en su espalda y una gran sonrisa en la cara: "Vengo a ver a un amigo. Fue un viaje que planeé hace solo unos días y hoy ya estoy aquí", cuenta. El joven se quedará en la capital solo una semana, ha tenido que mostrar un test que indica que no padece coronavirus y tendrá que pasar una cuarentena obligatoria al regresar a Alemania: "No me molestan para nada las medidas. Creo que son necesarias; tenemos que seguir las reglas y todo estará bien".

Al mismo tiempo que Barajas abría paso a los 'privilegiados' en la lista verde de Sánchez, como los ingleses, Madrid solicitaba al Gobierno mayor seguridad en el aeropuerto e "intensificar los controles". Además, el Ejecutivo regional ha hecho especial énfasis en proteger a la ciudadanía de las cepas "más peligrosas de la Covid", como la india o la brasileña.

Este lunes llegaron a Madrid al menos cinco vuelos procedentes de Londres y cientos más de Alemania, Francia, Ecuador... Por ahora las autoridades continuarán en alerta y planificándose para los próximos 7 de junio y 1 de julio, días en que el turismo extranjero cogerá más vida gracias a la apertura a países fuera de la UE que hayan recibido su pauta completa de vacunación. Por otro lado la implementación del 'Certificado Digital UE Covid' facilitará la movilidad entre los 27. Mientras tanto, Mary, Tim, Ilayda y Pinar disfrutarán de su estancia en Madrid, para luego regresar a sus casas y volver a encerrarse por unos días... "Vale la pena por venir aquí".