IAG 'rehabilita' a Saracho: el consejo le defiende entre protestas del accionariado

Emilio Saracho, el que fuera presidente de Banco Popular, acaba de ser reelegido como consejero independiente de IAG -compañía que aglutina, entre otras, a Iberia, British Airways y Vueling-. Pero la junta de accionistas en la que se debía votar su reelección no ha sido precisamente tranquila para el ejecutivo que ha tenido que escuchar las quejas de los accionistas minoritarios de la aerolínea sobre su presencia en el consejo de administración. Eso sí, desde la cúpula de la firma no se han quedado callados y han salido a defender de forma férrea al ejecutivo.

"Esto supone un riesgo reputacional para la compañía", decía Javier Sotos, representante de la Asociación de afectados por el desmantelamiento de Iberia, a la vez que pedía que se votase 'no' a su reelección en el cargo. Otros eran aún más duros con el consejero: "Ese señor con barba, Emilio Saracho, es un liquidador", decía José Antonio del Barrio que seguía señalando que "la justicia es lenta, pero es justicia".

Mira también Emilio Saracho será el primer acusado del Popular en rendir cuentas el 2 de octubre

"Las acciones van de capa caída, van hacia abajo. Lo mismo le pasaba a las acciones del Banco Popular hace dos años, en 2017", comenzaba otro de los accionistas. "Allí el señor Saracho era el responsable máximo, por lo menos era el presidente de la entidad. Ahora no sé qué poder tiene dentro del consejo de administración aquí, si decide muchas cosas o no decide nada. Yo preferiría que no decidiera nada porque hay que tener caradura para venir aquí. Usted ha arruinado a mucha gente y sigue usted ahí sentado con la caradura que tiene", señalaba otro de los minoritarios que también se identificaba como antiguo propietario de títulos del Popular.

Y es que esta junta de accionistas, en la que el propio Saracho estaba en la mesa del consejo de administración, se ha celebrado solo unos días después de que se conociese que el expresidente de Banco Popular será el primero en declarar como acusado en el procedimiento penal por los hechos relativos a la ampliación de capital del año 2016 y los que se sucedieron en la entidad hasta su disolución por parte de la JUR hace solo dos años.

Eso sí, el consejo de administración, a través de su presidente, Antonio Vázquez, ha salido a defender al recién reelegido miembro de este órgano: "Quiero recordar que esta es la junta general de accionistas de IAG, no de ninguna otra entidad", comenzaba el presidente de la aerolínea. "Vaya por delante que la reelección del señor Saracho, si ustedes finalmente así lo ratifican, por el momento estaría aprobada por el 99,59% del capital de la compañía, luego parece que es una reelección que no suscita muchas dudas", continuaba.

Por ello, ha seguido defendiendo férreamente la labor de quien es consejero de la compañía desde el año 2015. "En segundo lugar, si hay procesos de investigación o no procesos de investigación en otras compañías, hasta que no haya un fundamento legal para tener una percepción positiva o negativa sobre una situación, nosotros no alentemos ninguna conclusión", ha señalado en clara alusión al procedimiento abierto en la Audiencia Nacional.

Vázquez ha continuado con una reflexión personal sobre el expresidente de Banco Popular: "El señor Saracho cumple a la perfección sus obligaciones como consejero en materia de conocimiento, de dedicación y en materia de disponibilidad", señalaba. "El consejo de administración está encantado con el señor Saracho, si no, no hubiéramos propuesto su reelección que como ustedes pueden ver en el informe anual de la compañía, la reelección de cada miembro ha pasado por un proceso de investigación y reflexión por parte de la comisión de nombramientos y ha sido aprobada por el consejo de administración", argumentaba.

Emilio Saracho ha sido citado a declarar los días 2 y 3 de octubre en el seno del procedimiento judicial por los hechos ocurridos justo antes de la venta de Banco Popular a Santander por un euro. El ejecutivo será el primero, pero tras él declarará su antecesor al frente del banco, Ángel Ron, los días 8 y 9 de ese mismo mes.