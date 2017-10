Zara 'retrata' a García-Page: el nuevo almacén de Marchamalo será de XPO

La noticia corrió como la pólvora en la mañana de este miércoles: el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, anunciaba a bombo y platillo durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región el desembarco de Inditex en la localidad alcarreña de Marchamalo con un almacén logístico que crearía 3.200 puestos de trabajo, llegando a 4.000 en los momentos de más actividad. Pues bien, según ha podido saber La Información a través de fuentes de la multinacional gallega, la plataforma logística no será propiedad de Inditex, sino del gigante norteamericano XPO.



En las Cortes Regionales celebradas en Toledo, García-Page apuntó que, en total, "la Junta está gestionando 56 expectativas de implantación de medianas y grandes empresas, que supondrán 10.000 empleos nuevos en la Comunidad Autónoma". El secretario general del Partido Socialista Castellano-Manchego aseguró que tres grandes empresas, "capaces por sí mismas de generar miles de trabajos", están cerca de entrar en la región.



García-Page se aventuró a decir que había una cuarta entidad que ya había incluso firmado el mismo miércoles la licencia para desarrollar los terrenos en cuestión, en torno a 200.000 metros de la parte de la Ciudad del Transporte correspondiente a Marchamalo. En ese espacio se ubicarían dos grandes naves de 60.000 metros cuadrados cada una. El presidente socialista aseguró que esa compañía es Inditex, "la marca de Zara".



"Ha tenido una pequeña confusión", aseguran desde Inditex, "y al ser una fuente oficial nadie ha dudado de si estaba en lo cierto, pero va a ser XPO quien se establezca allí". La empresa propiedad de Amancio Ortega añade que "aunque XPO trabaja con nosotros, también lo hace con otras compañías", y sentencia que "esos más de 3.000 empleados no los va a contratar Inditex".



Si bien es cierto que en otro de sus almacenes en el Corredor del Henares, XPO trabaja exclusivamente con productos de Inditex. Es en Alovera, donde la compañía logística gestiona únicamente pedidos de Zara Online y distribuye en torno a 30.000 paquetes al día con cerca de 90.000 prendas. Un modelo de asociación que ambas empresas no van a repetir en Marchamalo.



Desde la multinacional española confirman, en todo caso, que sus plataformas logísticas son diez, bien conocidas. Una precisamente en Cabanillas del Campo, localidad también vecina de Guadalajara; otra en Meco, dos en La Coruña, tres más en Barcelona y las tres restantes en León, Zaragoza y Elche.



XPO prefiere no dar detalles



Y si en Inditex dicen que el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha 'metido la pata', desde XPO les dan la razón, aunque con la boca pequeña. La multinacional norteamericana se limita a confirmar a este medio que están "trabajando con Inversiones Montepino en un proyecto de nueva construcción en Marchamalo; un centro que se sumará a los ocho que ya operamos en la provincia de Guadalajara". Del tamaño de los terrenos, el número de empleos que generará o el gasto que supondrá, ni una palabra, tampoco por parte de Montepino.

Rafael Estaban Santamaría es el alcalde, también socialista, del pequeño municipio alcarreño. Y pese a que no quiere hacer demasiadas declaraciones sobre el desembarco de XPO "por el momento", sí que confirma a La Información que las cifras de 3.200 nuevos empleos anticipadas por García-Page "son correctas". Al menos en eso estuvo en lo cierto el presidente.