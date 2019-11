El lujo español no convence a los jeques árabes: "No sabemos cómo tratarles"

Un jeque árabe compra la Unión Deportiva Almería, otro se hace con un palacete en frente de La Alhambra de Granada, el mismo que tiene una participación en El Corte Inglés... En los últimos meses, las 'compras' de potentados del Golfo Pérsico se han acelerado en España tanto en el mercado inmobiliario como en el sector empresarial, pues en nuestro país encuentran precios mucho más bajos que en otros destinos europeos y, además, 'ganan' la posibilidad de penetrar en nuestro mercado. Pero esto no significa que la presencia de estas élites haya aumentado en nuestro país; es precisamente el hecho de que esto sea noticia lo que denota la 'escasez' de millonarios árabes.

Y hablamos de élites que gastan cientos de miles de euros en los destinos que visitan en Europa, que se ha convertido en su particular 'centro comercial'. Mientras que en Reino Unido, Alemania y Francia las compras en el sector del lujo de estos turistas de alto standing procedentes de lo que se ha dado en llamar GCC (Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo: Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Emiratos u Omán) suponen el 26%, el 9% y el 5% del total, acaparando los primeros puestos del pódium por nacionalidades, en España su presencia es tan insignificante que no están ni entre los 10 primeros, según el operador de 'tax free' Global Blue.

En nuestro país, los visitantes Chinos acaparan el 35% de este mercado, seguidos de argentinos y rusos, con un 7% cada uno, según los datos del cierre del año pasado. ¿Por qué los potentados árabes no se dejan su dinero en las tiendas españolas? "Porque no estamos posicionados como 'retail' para ellos, no sabemos tratarles. España no está a la altura de su expectativa del lujo", señala Luis Llorca, director en España de Global Blue, entidad encargada de gestionar las devoluciones de IVA a los turistas extranjeros por sus compras en nuestro país.

Las élites del Golfo Pérsico hacen sus compras en Londres -en los grandes almacenes Harrod's-, en París -en Galerías Lafayette-, o en Suiza. Sin embargo, su presencia en España es más residual de lo que podría pensarse, y solo Puerto Banús -reducto vacacional de la familia real saudí desde hace años- acoge a algunos de ellos, sobre todo la élite marroquí.

Así, España queda al margen del dispendio de unos millonarios que pueden dejarse hasta 100.000 euros por cada transacción de media. Según Llorca, solo el 2% de estos viajeros ya gastan 40.000 euros cada vez que van de compras en sus destinos europeos, mientras que los chinos, nuestro gran 'cliente', se dejaría una media de unos 2.500 euros en sus compras en España. "Gastan mucho porque son de los turistas que más tienen, aunque luego el cómputo global de sus compras es menor que el de los chinos, pues son muchos menos", apunta.

"Para ellos, España no existe como destino turístico"

Llorca indica que el problema de España con estos potentados turistas es que no estamos preparados para atenderles. Su apuesta por lo que se ha dado en llamar 'hard luxury' -productos a partir de los 4.000 euros- y una atención exquisita y adaptada a su cultura y carácter les aleja de nuestro país, que "para ellos ni tan siquiera existe como destino turístico".

Además, tienen mucho más arraigo con Londres o París, donde envían a sus herederos a estudiar y tienen residencias desde hace años. Incluso Suiza, "un país que, como destino turístico, no ofrece nada", está por encima de nosotros. Porque en Suiza se da la combinación perfecta de lo que este selecto turista busca: seguridad y discreción financiera, tranquilidad y un sistema sanitario que les encanta.

Lo peor es que, según Global Blue, ni están ni se les espera. "No hay visos de que vaya a venir a corto/medio plazo porque no hay una estrategia puesta en marcha desde el Gobierno para atraerles", indica el director de la compañía de 'tax free'. Es decir, las autoridades turísticas no están haciendo una promoción de España en estos países, sino que se han centrado en Alemania o Inglaterra, pues en el sistema turístico español sigue primando el modelo de sol y playa a precios bajos en la costa. Esto nos hace invisibles para estas élites del Golfo Pérsico.

Mientras, en el sudeste asiático sí se está empezando a trabajar para atraer a estas élites. Hablamos de países como Singapur, Indonesia o Malasia, países emisores de cada vez más turistas para España. Además de China, el maná de las compras de lujo en nuestros país. Estos turistas seguirán en cabeza durante los próximos años porque cada vez más de ellos empiezan a viajar hacia Europa.

Sin árabes, pero con venezolanos

Mientras seguimos a la espera de la élite del Golfo Pérsico, su lugar es ocupado por las que salen de Venezuela rumbo a un lugar mejor. Por arraigo, en su caso, España es el destino perfecto, y se trata también de extranjeros con alto poder adquisitivo que, además de comprar casas, también desembolsan grandes cantidades en lujo.

Y no solo ellos, también están los mexicanos, colombianos y argentinos, en los cuales, desde el punto de vista de Global Blue, se deben seguir trabajando porque también son un dinamizador del 'retail' de alto standing en España. En este mercado, competimos directamente con Miami, donde muchos de ellos se marchan a vivir, por ello Luis Llorca apuesta por seguir promoviendo nuestro país en Latinoamérica para ganarle terreno. Lo importante, para el operador de 'tax free', es poner el foco fuera de Europa, continente que está envejeciendo y cuyo recorrido ya es prácticamente nulo.