Adiós al primer tres estrellas Michelin: el juez declara el concurso de Zalacaín. 

Adiós definitivo. El juzgado de lo Mercantil número 13 de Madrid ha declarado en concurso voluntario al icónico restaurante madrileño Zalacaín, el primero en España en alcanzar las tres estrellas Michelin, y ha procedido a la apertura de la fase de liquidación del procedimiento, según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE) y recoge Europa Press. Zalacain anunció justo hace un mes cierre definitivo por el impacto de la crisis sanitaria derivada de la Covid-19, lo que le llevó a presentar el concurso de acreedores. Así, los acreedores del concursado comunicarán sus créditos en la forma prevista en el plazo de un mes a contar desde este jueves, al tiempo que el deudor queda suspendido en sus facultades de administración y disposición de su patrimonio, sustituido por la administración concursal.

En concreto, el local, que pertenece al Grupo La Finca, presentó concurso de acreedores para el restaurante, así como para Zalacaín LaFinca, por lo que la medida afecta a más de 50 empleados de la enseña. El restaurante, que cerró en marzo con el estado de alarma decretado por el Gobierno, lanzó el pasado mes de junio la marca 'ByZeta', su servicio de comida a domicilio.

Zalacaín fue creado en 1973 por Jesús María Oyarbide y adquirido por el fundador de Grupo LaFinca, Luis García Cereceda, en 1995. En 2017, el equipo de arquitectura y diseño del Grupo LaFinca reformó todos sus espacios para ofrecer un nuevo concepto de calidad y estilo. El restaurante, de la mano de Oyarbide, logró en 1975 su primera estrella Michelin, para seis años después, en 1981, conseguir la segunda estrella y en 1987 la tercera, convirtiéndose en el primer restaurante español en conseguir este máximo reconocimiento.

"Un tsunami durísimo"

"Es un 'tsunami' durísimo, todavía no nos lo creemos", decía a Efe hace unas semanas Carmen González, quien ha sido su última jefa de sala y la primera que ejerció como tal en un restaurante que, aseguró, "nunca va a caer en el olvido y siempre formará parte de la historia gastronómica", por lo que se siente "muy afortunada" de haber sido partícipe. El cierre definitivo ha sido una decisión "muy pensada por parte de la propiedad, tras contemplar mil escenarios posibles". Se descartó volver a la actividad en septiembre y se planeó abrir en Navidad, pero "la hostelería penaliza por días" y mantenerlo cerrado por tiempo indefinido era "insostenible económicamente".

Como directora de Operaciones del Grupo Zalacaín, integrado por el restaurante y un espacio de eventos, González lamentó la "injusticia" de un cierre que "no se debe a una mala gestión" sino "por fuerza mayor" y temió que "este túnel esté todavía más oscuro" para la hostelería. "Pero lo que más me duele es el factor humano; los más de 50 trabajadores del Grupo Zalacaín han sido sus mejores embajadores, han formado un equipo maravilloso", reconoce la valenciana, quien se incorporó en 2017 tras una profunda reforma en el mítico restaurante.

Por ellos y por la supervivencia del grupo se puso en marcha el servicio de comida a domicilio, pero reconoce que no funcionó. "El sello de identidad de Zalacaín -uno de los pocos restaurantes donde se seguía exigiendo chaqueta- era la experiencia que se vivía en él, el cariño que el personal daba al comensal y en casa no era lo mismo". "Los clientes querían volver, nos lo decían, pero el virus no nos ha dejado", lamentó entonces.

No son los únicos damnificados. En San Sebastián echó definitivamente la persiana tras casi 15 años A Fuego Negro, un revolucionario de la cultura del pintxo; en Barcelona Sergi de Meià o Monvínic; en Sevilla el clásico Restaurante Becerra; en Logroño La cocina de Ramón y La Parrilla Riojana, y en Madrid los estrellas Michelin Punto MX y 99 Sushi Ko, por citar solo algunos ejemplos.